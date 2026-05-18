Zaklada Marin Čilić priprema spektakl u Karlovcu, evo koje će zvijezde biti tamo

Nakon tri uspješna izdanja održana u Zagrebu, Petrinji i Zadru te izgrađenih šest školskih multifunkcionalnih igrališta, Zaklada Marin Čilić najavljuje novo izdanje sportskog i humanitarnog projekta Gem Set Hrvatska. Četvrto druženje naših brojnih proslavljenih sportaša održat će se ovog ljeta u Karlovačkoj županiji, točnije u Karlovcu, gdje je sredstvima Zaklade već obnovljeno jedno igralište, a u planu je izgradnja još jednog kako bi djeca i mladi imali kvalitetan, siguran i poticajan prostor za sport, druženje i razvoj zdravih navika.

- Koliko mi ovo znači? Znači mi zaista jako puno jer je od same odluke i ideje da pokrenem Zakladu prošao niz godina. U početku su to bili mali koraci prema naprijed, planiranja što bismo mogli raditi, koliko bismo mogli doprinijeti i na koji način pomoći zajednici i mladima. Deset godina kasnije puno je toga iza nas – velike brojke, brojni stipendisti, školski laboratoriji, izgrađena sportska igrališta. Sve nas to čini ponosnima u našoj maloj zakladi. Veliko hvala svim našim sponzorima, prijateljima i suradnicima na svim projektima. Veseli nas što i ove godine nastavljamo dalje, posebno s HMC-om Karlovac. Karlovac je grad bogate sportske tradicije, grad prijatelj djece, a tome u prilog ide i nedavna prestižna nagrada Hrvatski olimpijski odbor Karlovačkoj sportskoj zajednici za doprinos razvoju sporta te promicanju tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladih. Prošlogodišnji Kids Day, koji je uspješno održan u Karlovcu kao najveće ovogodišnje izdanje, pokazao je koliko su djeca i građani Karlovca prepoznali vrijednost projekta HMC Hrvatska. Kao rezultat početka ove suradnje izgrađeno je i novo funkcionalno igralište na prostoru Medicinske škole u Karlovcu - rekao je Čilić.

Nedavno ste ostvarili 600. pobjedu na turnirima, presrigli se i Gorana Ivaniševića?

- Dobro, još mi nedostaje 400 da zaokrućžim na tisuću

Tko će sve doći u Karlovac?

- Koga god sam zvao, svi su se odazvali ako su bili u prilici. Tako će biti i ovaj put. Dosta sportaša već je potvrdilo dolazak i sigurno će ih biti više od 30 kako bismo uveličali taj projekt. Ponosan sam što je već izgrađeno sportsko igralište u Medicinskoj školi u Karlovcu. Nadam se da će se osigurati i dodatna sredstva kako bi se izgradilo još jedno sportsko igralište u Karlovačkoj županiji.

Možemo li spomenuti samo neke koji su sigurni?

- Od rukometaša ih je dosta, ne bih sada išao poimence – njih je devet ili deset koji će prvi put nastupiti na Gamesetu. Tu su i tenisači, među njima i Zrinka Ljutić. Pokušat ću, naravno, pozvati i Antoniju Ružić ako bude u mogućnosti – ona je i stipendistica zaklade, kao i Zrinka. Tu su Valent i Martin Sinković, Matea Jelić, Blanka Vlašić, Antonio Plazibat, Karlo Matković… sigurno će se pridružiti i moj kum Ivan Dodig, koji je u nešto mirnijoj fazi svoje karijere.

Datum ovog događaja je 12. srpnja. Zanimljiv datum iz dva razloga – ako nogometaši budu u finalu, neće moći doći, a ako Marin Čilić bude u finalu Wimbledona, imamo isti problem.

- Onda ćemo ga možda i pomaknuti, i Bože daj da se to dogodi. Gem set Hrvatska može proći i bez mene ovaj put. Navijat ćemo za reprezentaciju. Ja ću dati punu energiju na Wimbledonu i pokušati dogurati što dalje, ako je moguće i do finala.

Hoćete li gledati noćne utakmice na Svjetskom nogometnom prvenstvu?

- Ako budem igrao sljedeći dan, bit će teško, ali sve ostalo ću, naravno, pratiti. Mislim da su termini dobri kada igra Hrvatska.

Roland Garros?

- Očekujem dobru formu i imam dobar osjećaj. Zemljana sezona bila je solidna. Osjećam da igram dobro, ali mi je nedostajalo da sve to povežem u mečevima. Nadam se da će se to "kliknuti" baš na Roland Garrosu.

Što bi Vas zadovoljilo?

- Osvojiti Roland Garros – to je jasno. Osim toga, finale bi također bilo vrlo dobro.

Favoriti?

- Prvi je Sinner. Alcaraza nema. Mislim da će ovog puta "dark horse", s obzirom na to da nije puno igrao ove sezone, biti Novak Đoković. Sigurno će se maksimalno pripremiti.

Što kažete za Dinu Prižmića, igra dobro u zadnje vrijeme?

- Dino igra fantastično. Pokazuje snagu, stabilnost i zrelost već u ovoj fazi karijere. Čini se kao da je već dugo na visokoj razini. Pobijedio je i igrače poput Sheltona i Novaka u Rimu, što dovoljno govori. Pokazuje sjajan nivo i to je odlična vijest – Hrvatska ima vrlo svijetlu budućnost u tenisu - zaključio je Čilić.