Zagrepčani vjeruju u nemoguće protiv Dubrovčana: Uvijek ima nade

Hoće li večerašnja treća finalna utakmica doigravanja za naslov hrvatskog vaterpolskog prvaka između Juga i Mladosti (18 sati, HTV 2) biti i posljednja ili će mladostaši smoći snage i produljiti niz? Gleda li se tradicija, u dosadašnjih 29 prvenstava još nikome nije pošlo za rukom preokrenuti 0:2 nakon druge utakmice, ali... Staro je pravilo da je tradicija tu zato da se ruši, a i sjetili smo se jedne situacije kada se to zamalo dogodilo.

U sezoni 2005./2006. Dubrovčani su poveli s 2:0, ali su Zagrepčani (tada pod vodstvom legendarnog Ozrena Bonačića) ipak izjednačili na 2:2 i doveli finale do majstorice. Ona se igrala u Zagrebu, ali gospari su ipak došli do pobjede 10:9 i u izjednačenoj borbi do jednog od najdražih naslova. Mogu li danas žapci napraviti sličan pothvat?

– Dok se igra, uvijek ima nade. Imamo želju i volju da produljimo seriju, da finale vratimo u Zagreb. Posebno stoga što smo u drugoj utakmici igrali solidno u prvom poluvremenu, u dvije četvrtine nismo primili gol iz igre. Znači: može se! Samo moramo biti agresivniji, osvajati te “ničije” lopte koje su u prvim dvjema utakmicama u pravilu pripadale jugašima. Moramo više paziti na udarce iz daljine Benića i Obradovića i spriječiti kontre koje u pravilu idu preko Fatovića i Papanastasioua. Moramo biti čvrsti, agresivni i borbeni. Mora nas krasiti zajedništvo, ali ne na papiru već izvedbom u vodi – kaže trener Mladosti Zoran Bajić.

A na pitanje koliko mu je teško mobilizirati momčad u situaciji u kojoj je posve izvjesno da će se najbolji igrači Mladosti sljedeće sezone raspršiti kao rakova djeca, odgovara:

– To nije u mojoj domeni. Još smo tu i želim da u ovom prvenstvu do kraja igramo maksimalno. Jugov cilj će i ovaj put biti da svede utakmicu na manji broj golova, a mi želimo što više golova, prije svega u njegovoj mreži. Da bismo uspjeli u tome moramo poboljšati napad s igračem više, priprema nam je i dosad bila dobra, ali ne i realizacija. Moraju nam se dignuti reprezentativci, moramo imati vanjsku liniju. Dobijemo li to, unutra smo.

Jasno je da jugaši mogu mirnije očekivati treći dvoboj. Odličnom igrom u obrani u prvim su dvjema utakmicama ukrotili mladostaše, pa sad to samo treba ponoviti i – naslov je tu.

– Pred nama je novi težak zadatak. Mladost je vrlo ozbiljna momčad i dat će sve od sebe da seriju vrati u Zagreb. Nama preostaje da pokušamo igrati kao u prethodnim utakmicama. Poraz bi vjerojatno značio produljenje niza na pet utakmica. Pokušat ćemo nastaviti s odličnom igrom u obrani i vjerujem da ćemo pehar u srijedu podići u Gradu – rekao je Jugov strateg Vjekoslav Kobešćak.