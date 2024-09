Zagrebaši u Areni senzacionalno deklasirali aktualnog finalista Lige prvaka

U susretu 2. kola B skupine rukometne Lige prvaka Zagreb je u Areni pobijedi europskog doprvaka Aalborg sa 31-23 (13-9) ostvarivši prvu pobjedu u skupini. Nakon poraza u prvom kolu na gostovanju kod Industria Kielcea (23-30), hrvatski prvak je sjajnom predstavom srušio europskog doprvaka.

Odlično je Zagreb odigrao cijeli susret slavivši na koncu s velikih osam razlike. Momčad Andrije Nikolića je povela 5-2, zatim 7-3. Danci su smanjili na dva gola zaostatka (7-9), no Zagreb je do poluvremena povećao prednost na četiri gola prednosti (13-9). Na otvaranju drugog dijela Zagreb je poveo 14-9, Danci su u nekoliko navrata smanjili na tri gola zaostatka, no hrvatski sastav je od 48. do 51. minute napravio seriju 4-0 i od 21-18, pobjegao na velikih sedam razlike (25-18).

Zagreb je sa +7 sedam (28-21) ušao i u posljednjih pet minuta, a kada je Filip Glavaš realizirao sedmerac za 29-21 priča je bila gotova. Na koncu je završilo 31-23. Zagreb su do pobjede predvodili Luka Lovre Klarica i Filip Glavaš sa po sedam golova, Timur Dibirov je dodao šest golova, dok je Matej Mandić imao 12 obrana.

Na suprotnoj strani najefikasniji su bili Kristian Bjornsen i Felix Moller sa po pet golova. U drugom kolu još se sastaju Nantes - Inustria Kielce, Magdeburg - Kolstad, te Barca - Pick Szeged. Zagreb u trećem kolu, 25. rujna očekuje gostovanje u Trondheimu protiv Kolstada.