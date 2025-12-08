Pitali smo umjetnu inteligenciju hoće li Osijek ispasti iz HNL-a. Ovo će zabrinuti navijače

Sezona koja je počela velikim očekivanjima za NK Osijek pretvorila se u borbu za goli opstanak u SHNL-u. Poraz od Istre na domaćem terenu (1:5) popalio je sve alarme na Opus Areni. Iako je rezultatima i igrom još donedavno ostavljao dojam momčadi koja se može uključiti u borbu za europske pozicije, Osijek je tijekom većeg dijela sezone opasno “plesao” oko posljednjeg mjesta, a navijači su sve glasnije počeli postavljati pitanje koje se još donedavno činilo nezamislivim: može li Osijek ispasti iz lige? Ako je suditi po umjetnoj inteligenciji - može.

Procjene raznih AI-alata koje smo koristili daju otprilike istovjetan odgovor koji nije ugodan, ali ni katastrofičan — izgledi da Osijek napusti prvoligaško društvo kreću se između 25 i 35 posto. Razlog za takav oprez leži u činjenici da su Bijelo-plavi pokazali zabrinjavajuću nestabilnost: nizovi poraza, padovi koncentracije u ključnim trenucima i promjene na klupi doprinijeli su turbulentnoj sezoni u kojoj se momčad rijetko nalazila u mirnim vodama.

"Međutim, isto tako postoji i nekoliko elemenata koji smanjuju vjerojatnost crnog scenarija. Osijek je u više navrata dokazao da, kada je pritisnut uza zid, zna odigrati na rezultat. “Šok-terapija” u vidu jedne ili dvije pobjede u pravom trenutku često je dovoljna da se situacija preokrene, posebno u ligi u kojoj male razlike odlučuju o cijeloj sezoni. Osim toga, konkurenti u borbi za ostanak ne odudaraju značajno kvalitetom, pa se ljestvica može brzo mijenjati iz kola u kolo", kaže umjetna inteligencija.

Navijači se nadaju da će težak period probuditi karakter momčadi, a u klubu su svjesni da više nema prostora za pogreške. Ispadanje Osijeka bilo bi tektonska promjena za hrvatski nogomet — ali još uvijek nije najvjerojatniji ishod. Pred Bijelo-plavima je završnica jesenske polusezone u kojoj će se vidjeti imaju li snage preokrenuti ovo u čemu su se našli. Osijek kod kuće igra protiv Gorice i Slaven Belupa, a samo bi dvije pobjede vratile opasno poljuljano samopouzdanje u nogometni grad na Dravi.