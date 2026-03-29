Zadar lako svladao Dinamo-Zagreb

Košarkaši Zadra potvrdili su dominaciju u domaćem prvenstvu novom pobjedom, u 26. kolu su u svojim Jazinama svladali Dinamo-Zagreb s 99-79 (18-16, 29-21, 29-19, 23-23).

Gosti iz Zagreba su dobro parirali tijekom prve četvrtine nakon koje su imali minimalan zaostatak od 16-18. U drugoj četvrtini se Zadar raspucao, domaćin je postigao u tom dijelu susreta 29 poena te je odmor dočekao uz prednost 47-37. U ostatku utakmice Zadrani su dodatno povećali razliku pa su uoči posljednjih deset minuta imali nedostižnih 76-56 čime su riješili ovaj nedjeljni dvoboj.

Ponovno je kod Zadra bio najbolji Vladimir Mihailović koji je postigao 20 poena uz četiri asistencije. Marko Ramljak je ubacio 13 poena uz tri asistencije i šest skokova, dok je Boris Tišma ubacio 14 koševa.

U redovima gostujućeg sastava Delonnie Hunt je postigao 16 poena, a Roko Rogić 11 uz tri asistencije.

Na ljestvici vodi Zadar s omjerom 23-3. Slijede Split sa 17-6 i Cibona s 18-8. Samobor i Zabok imaju po 14 pobjeda i 11 poraza. Dinamo-Zagreb sada ima omjer 10-15, dok su iza njega Cedevita Junior sa 6-19 i Šibenka s 5-21.

PH košarkaši, 26. kolo:

Split - Alkar (19 sati)

Zabok - Samobor (19 sati)