KAOS U METROPOLI

Olujno nevrijeme u Zagrebu oštetilo Ciboninu dvoranu: Draženov dom je zatvoren do daljnjeg

Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka
Stjepan Meleš
27.03.2026.
u 10:07

Prema prvim informacijama, snažan vjetar izbacio je kupolu iz težišta, nakon čega je puknula napola. Zbog toga je došlo do prokišnjavanja krova, svi treninzi su otkazani, dok su klupski zaposlenici ostali raditi od kuće

Olujnu zagrebačko nevrijeme je pogodilo Košarkaški centar Dražen Petrović, jednu od najpoznatijih sportskih dvorana u Hrvatskoj. Oštećen je krov, zbog čega je dvorana privremeno zatvorena radi sigurnosnih razloga.

Prema prvim informacijama, snažan vjetar izbacio je kupolu iz težišta, nakon čega je puknula napola. Zbog toga je došlo do prokišnjavanja krova, svi treninzi su otkazani, dok su klupski zaposlenici ostali raditi od kuće.

Radi se o kultnoj dvorani koja nosi ime Dražena Petrovića, najvećeg hrvatskog košarkaša svih vremena. Izgrađena je 1987. godine povodom Univerzijade i već desetljećima zauzima posebno mjesto u hrvatskom sportu.

U toj dvorani trenutno igraju Cibona, Cedevita Junior, KK Dinamo te Futsal Dinamo.

Dražen Petrović olujno nevrijeme košarka cibona Zagreb

DA
dallas1974
10:51 27.03.2026.

Naslov kaže: "KAOS U METROPOLI". Razumijem da je za nekog iz Rame ili Muča, Zagreb metropola, no nazivati grad koji nema podzemnu željeznicu "metropolom" je ..... Zašto nije naslov: "KAOS U ZAGREBU"?

