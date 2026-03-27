Olujno nevrijeme u Zagrebu oštetilo Ciboninu dvoranu: Draženov dom je zatvoren do daljnjeg

Olujnu zagrebačko nevrijeme je pogodilo Košarkaški centar Dražen Petrović, jednu od najpoznatijih sportskih dvorana u Hrvatskoj. Oštećen je krov, zbog čega je dvorana privremeno zatvorena radi sigurnosnih razloga.

Prema prvim informacijama, snažan vjetar izbacio je kupolu iz težišta, nakon čega je puknula napola. Zbog toga je došlo do prokišnjavanja krova, svi treninzi su otkazani, dok su klupski zaposlenici ostali raditi od kuće.

Radi se o kultnoj dvorani koja nosi ime Dražena Petrovića, najvećeg hrvatskog košarkaša svih vremena. Izgrađena je 1987. godine povodom Univerzijade i već desetljećima zauzima posebno mjesto u hrvatskom sportu.

U toj dvorani trenutno igraju Cibona, Cedevita Junior, KK Dinamo te Futsal Dinamo.