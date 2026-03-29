Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 51
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
"Ožujsko ludilo" u NCAA

Ovo se nikad nije dogodilo: Trojica Hrvata u momčadi koja će igrati Final Four, braća Ivišić blistaju

Hank Layton/Democrat-Gazette
Autor
Dražen Brajdić
29.03.2026.
u 10:14

Nikad se nije dogodilo da Hrvatska na Final Fouru američke sveučilišne košarke ima čak trojicu igrača, još ktome u istoj momčadi. A blizanci Tomislav i Zvonimir Ivišić borit će se sljedećeg vikenda za trofej dok će Toni Bilić, premda član Illinoisa, to gledati sa strane jer ove sezone nema pravo nastupa

Nikad se nije dogodilo da Hrvatska na Final Fouru američke sveučilišne košarke ima čak trojicu igrača, još ktome u istoj momčadi. A blizanci Tomislav i Zvonimir Ivišić te Toni Bilić borit će se sljedećeg vikenda za trofej koji se u američkoj košarci smatra izrazito važnim, u očima akademske Amerike čak i važnijim od NBA naslova.

A hrvatska braća iz Viteza i Omišanin Toni Bilić uspjeli su u tome zahvaljujući pobjedi njihova Illinoisa nad Iowom (71:59) u kojoj bivši cedevitaš nije sudjelovao, jer nema pravo nastupa ("red shirt" godina) ali su zato Tomo i Zvone dali važan doprinos. A Illinoisu je to kroz takozvano "ožujsko ludilo" (March Madness) prvi prodor do turnira završne četvorice nakon 21 godine i naraštaja kojeg su predvodili kasniji NBA igrači Deron Williams i Dee Brown.

Ljevoruki startni centar Tomislav Ivišić (216 cm) proveo je u igri 27 minuta i za to vrijeme upisao 13 koševa, četiri skoka, dvije blokade i asistenciju. U skraćenoj rotaciji trenera Brada Underwooda, među osam igrača koji su se pojavili u igri, 12 minuta na parketu proveo je pak Zvonimir Ivišić (218 cm) upisavši četiri skoka te po jedan skok i blokadu.

Među igračima koji su ulazili s klupe jest i Andrej Stojaković, sin proslavljenog srpskog košarkaša Predraga Stojakovića, koji je u ovom susretu sa 17 koševa (i pet skokova) bio drugi strijelac svog sastava.

Kad smo već na temi igrača čija prezimena završavaju na "ić" i sugeriraju povezanost sa zemljama bivše SFRJ valja nam reći da se u ovoj momčadi nalaze još dvojica "ićevaca". Jedan je srpski bek Mihailo Petrović kojeg pamtimo po 28 koševa i 13 skokova u prošlosezonskom izdanju ABA lige protiv Cibone.

No, Petrović nije ulazio u utakmicu za razliku od 20-godišnjeg crnogorskog krilnog centra Davida Mirkovića koji je na koncu uknjižio devet koševa i 12 skokova i svakako je igrač koji "uzima" minute Zvonimiru Ivišiću. A Zvone je, kažu stručnjaci, talentiraniji od braće Ivišić no zato je Tomislav puno stabilniji igrač. Zvone ima svoje bljeskove, kao što je bilo nedavno "vau" zakucavanje preko igrača, a Tomo je stožerni igrač na kojeg se treneri u potpunosti mogu osloniti.

Angažman trojice Hrvata, dvojice Srba i jednog Crnogorca rezultat je odličnih veza s europskom košarkom koje su uspostavili pomoćni treneri Geoff Alexander i Orlando Antigua. A poznato je da sada i američki koledži skautiraju po Europi, baš kao što to već godinama čine NBA skauti, ne bi li prije drugih otkrili talente poput Ivišića te ih privoljeli da dođu studirati u Ameriku ali uz vrlo dobar ugovor.

A to je ona novost, u posljednjih par godina, po kojoj i koledži mogu plaćati igrače, i to znatno više no što bi isti dobili u Europi, na račun "doprinosa imidžu sveučilišta" kroz sportske nastupe ali i sponzorska pojavljivanja pretvarajući ih u svojevrsne influensere. A famozni "Name, Image and Likeness" omogućio je Ivišićima zaradu o kojoj njihovi vršnjaci koji su ostali u europskim klubovima mogu samo sanjati.

A nakon razvojne faze u Šibeniku, hrvatski "twin towers" su igrali u podgoričkom SC Derbyju i tek onda su se zaputili preko Atlantika (Zvonimir godinu ranije). Za razliku od brata Tomislava, koji je odmah krenuo u Chicago, Zvonimir je bio "ptica selica" pa se bratu pridružio u Illinoisu nakon igranja za Arkansas i Kentucky.
Ključne riječi
Tomislav Ivišić Zvonimir Ivišić NCAA košarka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!