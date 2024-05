Za poučnu priču o svjetskom fenomenu iz Hrvatske tražila se ulaznica više

Više od 550 gledatelja uživo je večeras u splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu svjedočilo svjetskoj premijeri izvrsnog dokumentarnog filma redateljice i scenaristice Irene Škorić o našem sportskom fenomenu, hrvatskom izborniku i osnivaču Taekwondo kluba Marjan Toniju Tomasu, stručnjaku koji je dokazao kako se skromnošću i radom može iz Hrvatske, iz splitske Radunice, napraviti jedna dobra i velika globalna priča. Najveća, kad je sport u pitanju, jer iza njega je (samo do sada) čak 131 medalja samo sa svjetskih i europskih natjecanja, odnosno olimpijskih igara.

Premijeru filma kojemu je puni naziv Legende hrvatskog sporta - nepoznato o poznatima: TONI TOMAS “Splitsko zlato” - a koji je treći po redu iz serijala o najvećim hrvatskim trenerima, nakon prvog posvećenom legendarnom Miroslavu Ćiri Blaževiću (2022.) i drugog koji je u glavnoj ulozi imao Nikolu Bralića, vrhunskog trenera braće Sinković (2023.), uživo su u splitskom teatru uveličali upravo Toni Tomas, gotovo svi najbolji hrvatski tekvondaši, bivši i aktualni, nositelji svjetskih, europskih i nacionalnih odličja, brojni suradnici koji su mu bili golema potpora (i još jesu) na putu do najvećih sportskih visina, predsjednik HOO-a Zlatko Mateša, glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač, jedan od najzaslužnijih pojedinaca za pokretanje i realizaciju ovog izvrsnog sportskog serijala Petar Čavlović, glavni urednik Sportske televizije Jura Ozmec, osnivač i direktor kompanije Naše klasje i brenda „Aurelia svježa tjestenina“, ujedno i domaćin projekta Zoran Šimunić, župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban, splitski gradonačelnik Ivica Puljak, predsjednik Hrvatskog taekwondo saveza Anto Nobilo, dopredsjednik Hrvatskog taekwondo saveza Dragan Primorac te niz ostalih poznatih imena iz hrvatskog sportskog i društvenog života.

- Najviše me je iznenadila Tonijeva nevjerojatna samodisciplina i odricanje od bilo kojeg načina života koji nije sportski. Primjerice, tijekom snimanja, potpuno smo se prilagođavali njegovim treninzima, dizali smo se u 5 ujutro, išli na Marjan, pratili njega i njegove sportaše doslovno cijeli dan. Ono što me oduševilo kod Tonija, također vrijedi kazati, njegova je nevjerojatna skromnost. I zanimljivo je da sam to primijetila i kod pokojnog Ćire Blaževića koji je bio protagonist našeg prvog filma te Nikole Bralića kojemu je bio posvećen drugi. Svi ti ljudi koji su ostvarili svjetske uspjehe su najjednostavniji, najskromniji. I poseban je užitak bio raditi s njima - naglasila je scenaristica i redateljica Irena Škorić.

Ova inspirativna priča je snimana u Splitu, Zagrebu te u Drinovcima (BiH). Redateljica i scenaristica je uspjela izvući iz sugovornika emociju i brojne detalje koji su neodvojive sastavnice kontinuiranih uspjeha ove splitske, odnosno hrvatske, kovačnice najsjajnijih svjetskih medalja. Uspjesi Tonija Tomasa i njegovih sportaša te suradnika zahvaljujući ovom vrijednom dokumentarcu preneseni su i na veliko platno, što predstavlja iznimno važan doprinos promociji hrvatskog sporta i sportske kulture.

- Hvala HOO-u, Sportskoj televiziji i Hrvatskom taekwondo savezu koji su pokrenuli i realizirali priču oko ovog filma. Jedino što mi nije drago je da imam tek 43 godine, a da je film već o meni napravljen - nasmijao je publiku glavni protagonist filma Toni Tomas:

- To ne znači da je ovo kraj, nadam se da ćemo nastaviti jednako uspješno i dalje te da ćemo imati razloga snimati i nastavak. Velika mi je čast što je film o meni napravljen nakon pokojnog Ćire Blaževića i gospodina Nikole Bralića, stvarnih velikana hrvatskog sporta. Drago mi vidjeti ovdje na premijeri sve vas koji su me podržavali svih ovih godina i bez kojih ne bi bio danas ovdje gdje jesam.

Iako su mu, kako je i sam u govoru naglasio, tek 43, Toni Tomas je već sada najuspješniji hrvatski taekwondo trener svih vremena. I oni koji možda taj podatak nisu iščitali iz sjajne bilance uspjeha hrvatske taekwondo reprezentacije i Taekwondo kluba Marjan, brzo su uvidjeli već iz prvih scena 75-minutnog filma koji je oduševio gledatelje na premijeri u splitskom kazalištu. I oni koji prije početka filma nisu bili upoznati s “tajnama” uspjeha hrvatskog taekwondoa, ubrzo su shvatiti zbog čega je Tomas svjetski fenomen, zbog čega nije samo veliki trener nego i sportski menadžer.

- Zahvaljujem HOO-u i Sportskoj televiziji što su prihvatili da budemo domaćini i ovog trećeg filma iz serijala Nepoznato o poznatima – hrvatske sportske legende, autorice Irene Škorić. Sustavno podržavamo kulturu i sport pa me premijera filma o splitskom sportašu u splitskom HNK ispunila osobitim ponosom. Svijet Hrvatsku pozna po ljepoti krajolika, turizmu i sportašima. Stoga sam istovremeno ispunjen i zadovoljstvom, da sam se kao poduzetnik s tridesetogodišnjim iskustvom, našao u prilici da domaćinstvom premijere podržim sport i ovaj hvalevrijedan projekt koji ostavlja trajni dokument o sportašima koji nas čine prepoznatljivima - dodao je domaćin premijere, ujedno i prvi čovjek tvrtke Naše klasje te brenda “Aurelia svježa tjestenina”, Zoran Šimunić.

Film je snimljen u suradnji i uz potporu Hrvatskog olimpijskog odbora, Sportske televizije, Umjetničke organizacije Noć hrvatskog filma i novih medija dok je koproducent filma Merkur osiguranje d.d. Nakon svjetske premijere održane večeras u HNK Split, svi zainteresirani ovu će inspirativnu priču moći prvi put pogledati već na sam blagdan Sv. Dujma, u utorak 7. svibnja, s početkom u 20:00 sati u programu Sportske televizije.