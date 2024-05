Za Modrića i Real u finalu će doslovce navijati - pola Balkana. Jasno je i zašto

Priču oko Dinamovog eventualnog ulaska u Playoff-rundu Lige prvaka, uvjereni smo, već pjevuše i ptice na zagrebačkim granama. Prvak Hrvatske čeka rasplet subotnjeg finala Lige prvaka u kojem bi mu itekako dobro došla pobjeda madridskog Reala protiv Borussije. Osvoji li Luka Modrić s kraljevskim klubom novu europsku titulu, Dinamo će avansno ući u zadnju rundu kvalifikacija za elitno natjecanje sljedeće sezone.

Nije Dinamo jedini koji s nestrpljenjem čeka rasplet subotnjeg okršaja na londonskom stadionu Wembley. Prije svega, još je nestrpljiviji recimo, ukrajinski Šahtar. Oni su ti koji će u slučaju Realovog osvajanja pehara ući izravno u grupnu fazu, dok će Dinamo popuniti mjesto Šahtara u Playoff-rundi. A ispod toga, kod popunjavanja mjesta u nižim pretkolima vlada prava ludnica. U nju su uključene uglavnom momčadi s nama bliskih prostora.

U priči je i Borac iz Banjaluke. Naime, prvak Bosne i Hercegovine zasad je prvi ispod crte nositelja u prvom pretkolu Lige prvaka. Dobije li Real, Borac će preći među nositelje na samom startu kvalifikacija što će mu u bitnome olakšati put do europskih skupina za sljedeću sezonu. Podsjetimo, poraženi u kvalifikacijama Lige prvaka ima sustavom "padobrana" zajamčeno mjesto u kvalifikacijama Europske, a onda i Konferencijske lige. Na isti je način Dinamo nakon ispadanja od AEK-a i praške Sparte prošle sezone igrao skupinu Konferencijske lige.

A big win for Pyunik in the Armenian🇦🇲 Premier League, beating title rivals Noah 3:0.



Changes to 24/25 #UCL Q1



Out 🇦🇲Noah Unseeded

In 🇦🇲Pyunik Seeded



🇧🇾Dinamo Batumi Unseeded If Real Madrid win #UCLfinal



🇧🇦Borac Unseeded if Dortmund win #UCLfinal @larnefc @iancbabble pic.twitter.com/fLql5Ez08P