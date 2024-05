'Ja sam Luku Modrića ostavio u Dinamu! Mamić me pitao samo jedno pitanje, nisam imao dvojbe'

Poznato je kako su Modrićevi najznačajniji treneri u dječačkoj dobi u Zadru bili pokojni Domagoj Bašić i njegov otac Tomislav Bašić, o kojima je Luka uvijek govorio s posebnom emocijom, dok je prvi trener koji je Luku preuzeo u Dinamu bio Šujičanin Miroslav Stipić, danas 61-godišnjak, nekada član Dinamove šampionske generacije iz 1982. godine.

Zašto je Stipić važno poglavlje Modrićeve karijere? Zato što je pod Stipićevim vodstvom Luka Modrić osvojio svoj prvi službeni trofej s Dinamom (prethodno je pionirske trofeje osvajao sa Zadrom): Hrvatski kup za kadete. Zbilo se to u siječnju 2002. godine, kada je Modrić bio nadareni 16-godišnjak, no ne i prva zvijezda te Dinamove generacije. No, krenimo redom.

Turnir pet regija

Miroslav Stipić javio nam se iz Frankfurta, gdje živi posljednjih sedam godina. Na spomen njegova i Modrićeva Kupa iz 2002., Stipićeva priča krenula je nezaustavljivo...

– Da, točno je, Dinamova kadetska momčad koju sam vodio osvojila je Kup na završnom turniru odigranome u Rovinju u siječnju 2002. godine. Na njemu su sudjelovali predstavnici pet regija, RNK Split, Varteks, Rijeka, Osijek i Dinamo, igrali smo svatko sa svakim, dakle imali smo četiri utakmice: pobijedili smo Varteks 4:1, Osijek 6:0, Split 2:0 i s Rijekom smo igrali neodlučeno 0:0 – počeo je Stipić, pa nastavio:

– Bila je to odlična, jako darovita momčad, izgledala je ovako: vratar je bio Marko Šimić, rezerva mu je bio Filip Lončarić, desno je bio Brkanac, zatim Bulat, Ćorluka, Ćale, u sredini Cindrić, kapetan Hotko, Miroslav Šarić – za kojega se mislilo u zagrebačkoj regiji pa i šire da će biti novi Mlinarić – i Modrić, a naprijed Plantić i Mazarekić. Na klupi su bili i Juroš, Mikulić, Đurđek, Hodalj, Glavina, Sunek... Moj pomoćnik bio je Davor Blašković. Kadete sam vodio do svibnja 2002. godine, kada sam bio priključen prvoj momčadi, a kadete je preuzeo Stjepan Deverić i s njima postao prvak.

Tko je bio zvijezda te momčadi?

– Zvijezda te momčadi bio je Hrvoje Ćale, uz njega kapetan Hotko, također inteligentan vezni igrač, kao i spomenuti Miroslav Šarić. Modrić mi je igrao lijevoga veznoga, klasičnu desetku. Volim igrače koji znaju igrati, a Modrićeva nogometna inteligencija bila je čudesna! On je bio kržljav, malen, sitan, ali njegovu ideju u igri, njegovo razmišljanje – to je morao svatko primijetiti.

I primijetili su u tom tjednu u Rovinju, prisjeća se Stipić, važni ljudi HNS-a.

– Tada su mi direktor mladih selekcija u HNS-u Martin Novoselac i izbornik kadetske reprezentacije Ivan Gudelj rekli za Modrića da “takvoga igrača još nisu vidjeli”. Ivan je do tada malo sumnjao u Luku; kada smo ranije razgovarali o Luki, kazao mi je kako poznaje dječaka iz selekcije dalmatinske regije te kako nije prošao u Hajduku, ali kada ga je vidio na djelu na tom turniru u Rovinju, Gudeljeva percepcija Luke naglavačke se okrenula! Inače, oko Modrića se u to vrijeme nije stvarala velika priča, nije imao velik publicitet.

Bio je skroman i samozatajan, ni njegov otac Stipe nikada nije ništa posebno tražio za svoga sina. Sjećam se samo jednoga razgovora s njim u kojemu me je zamolio da, ako je u mojoj moći, pomognem da se Luka vrati u reprezentaciju. Što se ubrzo i dogodilo, zato što je to Luka i zaslužio. Nakon spomenutoga turnira u Rovinju izbornik Gudelj priključio me u stožer kadetske reprezentacije, a Luku smo te zime pozvali u kamp u Poreču – ističe Stipić, kojega dobro pamti i još jedan vatreni, Mateo Kovačić.

Doveo i Matea

– Bio sam na turniru u Austriji, gdje mi je kolega Pavlović, isto Bugojanac, rekao da obratim pozornost na Kovačića iz Linza. Kada sam vidio o kakvom se talentu radi, organizirao sam tri utakmice u Zagrebu da ga Dinamo vidi, iako tada više nisam bio u Dinamu. Nakon što je Mateo došao u Zagreb, jedan menadžer nudio mu je sto tisuća dolara da ga odvede u Ajax, na što je mali Kovačić tada rekao: “Ma nema šanse, ja volim samo Dinamo” – prisjetio se Stipić.

Jeste li ikada poslije, kada je Modrić postao to što jest, razgovarali s njim?

– Vidio sam se prošloga listopada s Ćorlukom, Modrićem i Kovačićem na stadionu u Maksimiru, prije negoli je reprezentacija išla u Osijek na utakmicu s Turskom. U kratkom, ali srdačnom razgovoru malo smo obnovili uspomene – kaže Stipić, pa podsjeća i na svoj prvi susret sa zvijezdom Real Madrida.

– Kada se Luka Modrić prvi put pojavio u Maksimiru, s 15 godina, bio sam trener kadeta, šef škole nogometa bio je Hrvoje Braović, a glavni direktor Velimir Zajec. Zdravko Mamić nije u to vrijeme bio u Dinamu, nego je bio vlasnik menadžerske agencije, i tada mi je kazao kako u Dinamo dolazi “neki Modrić iz Zadra” te da ga pogledam i procijenim je li dovoljno dobar za njegovu agenciju. Nakon 7-8 dana treninga nisam imao dvojbi: procijenio sam da bi Modrić svakako trebao ostati u Dinamu te sam to prenio šefu škole. Tako sam ja bio taj koji je Modrića ostavio u Dinamu!

