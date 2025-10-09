Za Hrvatsku sve izgleda bajkovito, ovo moramo napraviti da budemo nositelj na SP-u i izbjegnemo velikane

Hrvatska reprezentacija s bodom Pragu ostala je vodeća u skupini s 13 bodova, koliko ima i Češka, ali naš suparnik uza značajno lošiju gol-razliku i utakmicu više. Hrvatskoj su za izravni plasman na SP potrebna još četiri boda u tri utakmice, a podsjetimo – kod kuće igra s Gibraltarom u Varaždinu i s Farskim Otocima u Rijeci, pa bi s te dvije pobjede gostovanje u Podgorici 17. studenog bila revijalka. Dakle, moralo bi se dogoditi čudo nad čudima da Hrvatska prokocka ovu šansu, a – neće se dogoditi. I ono što će biti sljedeća akcija našeg stožera – odabir je potencijalnih lokacija trening-kampova u Kanadi, SAD-u i Meksiku.

Ako je prvi i osnovni cilj ostvaren, sada Hrvatskoj preostaje zadržati najmanje deveto mjesto na Fifinoj ljestvici kako bi ušla u prvu jakosnu skupinu ždrijeba SP-a. S tri pobjede do kraja ciklusa i to se čini kao sasvim dostižna, dapače realna bilanca, te bi Hrvatska u tom slučaju u ždrijebu SP-a izbjegla najbolje reprezentacije svijeta; Argentinu, Španjolsku, Francusku, Englesku, Brazil, Portugal, Nizozemsku i Belgiju. Uz njih, ne bi bila ni u skupinama s reprezentacijama zemalja organizatora, Kanade, Meksika i SAD-a, što je uvijek poželjno.

Uglavnom, u ovom trenutku sve na papiru za Dalićevu Hrvatsku izgleda bajkovito, jedino je prezentacija vatrenih u Pragu bila ispod očekivanja, pa i ispod renomea tako visoko rangirane svjetske selekcije. Hrvatska je u Pragu imala posjed lopte 58 posto, ali Češka je imala tri napada više, 34-31, kao i više šuteva 11-10, dok je u broju šuteva u okvir bilo izjednačeno 2-2. Reprezentativci Češke su po Uefinoj statistici imali i veću kilometražu od hrvatskih: 114.8 km, nasuprot 111 km gostiju. Hrvatska je bila dominantna u broju kompletiranih dodavanja, 375-250.

- Možemo biti zadovoljni bodom, igrom ne toliko. U budućnosti ćemo vjerojatno imati ovakvih faza, ovakve ne bajne utakmice, no moramo se naviknuti na to. Približili smo se našem cilju, no bili smo prepasivni. Moramo bolje, svjesni smo koje smo pogreške radili – kazao je Joško Gvardiol, pa dodao:

- Imamo utakmicu u Varaždinu (s Gibraltarom), idemo tamo osvojiti tri boda. Drago mi je da se izbornik pridružio klubu 100, nismo mu danas podarili pobjedu, ali hoćemo plasman na SP.

Izbornik Zlatko Dalić bezbolno je prošao stoti nastup na klupi hrvatske reprezentacije.

- Nismo pobijedili, nismo bili dovoljno dobri da pobijedimo, ali učinili smo velik korak prema SP-u. U prvom dijelu nismo bili dobri, nismo bili agresivni, dok je suparnik bio agresivniji, energičniji. Imali smo puno problema. U drugom je igra bila puno bolja, na kraju smo imali i više pravih šansi od Čeha – preko Perišića - no remi je najpravedniji. Mi smo sretni, sve držimo u svojim rukama. Idemo do kraja maksimalno odgovorno, želimo osvojiti što više bodova. Moj jubilej? Napravili su u Savezu majice, predsjednik je održao lijep govor... Idem li prema broju 200? Ma ne (nasmijao se). Idem prema Svjetskom prvenstvu – istaknuo je izbornik Zlatko Dalić, uz dodatak kako nema opuštanja i kako Gibraltar „dočekujemo kao najjačeg suparnika”.

Luka Modrić u Pragu je 191. put nastupio za vatrene, a 90. put s kapetanskom vrpcom oko bicepsa! Taj pothvat vrijedan divljenja stiže nakon čak 19 i pol godina kontinuiranog nastupanja za reprezentaciju, što Luku dovodi do neslućenih visina u svjetskim razmjerima. Naime, samo dvojica nogometaša u povijesti nogometa dosegnula su magičnu brojku od najmanje 200 nastupa za nacionalnu selekciju: Portugalac Cristiano Ronaldo ima ih 223 (i ne sustaje), a umirovljeni Kuvajćanin Bader Al-Mutawa ima 202 nastupa.

Trećeplasirani po broju nastupa za reprezentaciju već je davno umirovljeni Malezijac Soh Chin Ann, ima ih 195, a potom slijede dvojica još aktivnih igrača: Argentinac Lionel Messi sa 194 i Hrvat Modrić sa 191.

Budući da je argentinski izbornik Lionel Scaloni najavio kako u listopadskim terminima neće koristiti Messija u prijateljskim ogledima s Venezuelom i Portorikom, legendarni kapetan gauča ostat će barem do studenog na 194 nastupa, a Modrić bi mu se nakon Češke i Gibraltara mogao približiti na samo dva nastupa zaostatka. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li (i koliko) Dalić koristiti Luku u Varaždinu, s obzirom da Gibraltarce lakoćom može riješiti i naša B reprezentacija, s Ivušićem, Erlićem, Vuškovićem, Morom, Frukom, Marcom Pašalićem...