Vukovar nije potjerao mladog nogometaša koji je kao dijete lajkao četničku stranicu?

Nogometaši Vukovara danas imaju prva domaća utakmica u SHNL-u nakon dva gostovanja na Maksimiru i dva poraza od Lokomotive i Dinama. U Vinkovcima će ugostiti pulsku Istru 1961 koja je otvorila novu sezonu s remijem i porazom tako da će i gosti tražiti sva tri boda na Cibalijinom stadionu.

Prije utakmice opet se pojavila priča o mladom Srđanu Nediću koji je uoči prvog kola izbačen iz kluba, malo prije nego je trebao debitirati na vratima protiv Lokomotive. Mladi 18-godišnji Vukovarac je skupo platio nepromišljenost na internetu. Vukovar nije prešao preko lajkanja jedne četničke stranice na Instagramu iako je ista ugašena prije nekoliko godina te mu je prema prvim informacijama uručio otkaz.

- Kao dijete od 12 godina, bez svijesti o značenju i posljedicama svojih online aktivnosti, zapratio sam stranicu čiji sadržaj danas niti podržavam niti razumijem zašto sam to učinio. Sporna stranica nije aktivna više od šest godina, a ja sam od tada odrastao, promijenio se i kao sportaš i kao osoba. Danas, s 18 godina, potpuno razumijem zašto je moj tadašnji postupak izazvao bol i bijes, osobito jer dolazim iz kluba i grada koji ima teško, bolno naslijeđe. Iskreno žalim zbog tog čina i svega što je iz njega proizašlo. Ne tražim opravdanje, već priliku da pokažem koliko poštujem svoj rodni grad, njegovu povijest i ljude.

Žao mi je što se cijela situacija odvila u medijima, bez da sam ranije imao priliku objasniti svoju stranu priče. Vjerujem da sport treba spajati ljude, a ne ih dijeliti. Iskreno se ispričavam svima koje je ovo povrijedilo - ispričao se Nedić.

Njegova isprika mogla bi uroditi plodom, a to je nagovijestio dan uoči utakmice trenera Vukovara Gordon Schildenfeld.

- Dečka ne treba razapinjati. Karijera je ispred njega i ja sam zato da ga se zaštiti što god bilo. Treba dobiti još jednu priliku - poručio je Schildenfeld, a ostaje za vidjeti hoće li Nedić zaista i debitirati za Vukovarce.