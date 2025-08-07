Oglasio se golman kojeg je Vukovar potjerao: 'Te stranice zapratio sam s 12 godina, ne podržavam to!'

Vukovar 1991. je povukao drastičan i beskompromisan potez te raskinuo ugovor sa svojim mladim, 18-godišnjim vratarom Srđanom Nedićem. Odluka je donesena munjevitom brzinom, samo dan prije nego što je Nedić, inače rođeni Vukovarac, trebao ostvariti svoj san i debitirati za seniorsku momčad, i to na Maksimiru protiv Dinama. Razlog za raskid suradnje bio je pritisak javnosti nakon što se otkrilo da je Nedić na svom Instagram profilu pratio stranice koje se povezuju s navijačima Crvene zvezde, ali i, što je izazvalo najviše bijesa, profil pod nazivom "Četnici 1941", koji otvoreno veliča četnički pokret.

Uprava kluba iz Grada heroja reagirala je odmah po saznanju za sporne aktivnosti svog igrača na društvenim mrežama. U službenom priopćenju naveli su kako su poduzeli odlučne mjere jer Nedićevi postupci nisu u skladu s vrijednostima i standardima za koje se klub zalaže. "Kao klub koji se temelji na poštovanju, odgovornosti i integritetu, smatramo da takvo ponašanje nije prihvatljivo. Ispričavamo se svim našim navijačima, partnerima i javnosti što u ovom slučaju nismo na vrijeme poduzeli sve potrebne korake u zaštiti dostojanstva i ugleda kluba", poručili su iz HNK Vukovar 1991, naglasivši kako nemaju nadzor nad privatnim sadržajem igrača, ali da će uvijek beskompromisno reagirati na situacije koje dovode u pitanje temeljna načela kluba.

Odluka kluba uslijedila je nakon što se na društvenim mrežama pojavilo oštro priopćenje navijača u kojem je Nedićevo ponašanje nazvano "direktnim pljuvanjem po kostima poginulih". Navijači su istaknuli kako nije problem u praćenju stranica sportskih rivala, već u simpatiziranju sadržaja koji šire mržnju prema Hrvatskoj, slave četništvo i veličaju zločince. "Kako je moguće da takva osoba nosi dres hrvatskog kluba? Kako je moguće da igra u gradu heroju? Svojim 'lajkovima' i 'praćenjima' podržavaš ideologiju koja je protjerivala, klala i rušila. Ako igraš u Vukovaru, poštuj Vukovar. Ako nosiš hrvatski dres, poštuj Hrvatsku. Ako to ne možeš – idi", stajalo je u poruci koja je zapalila društvene mreže i stavila golem pritisak na klub.

Nakon što mu je karijera u rodnom gradu naprasno prekinuta, a san o debiju raspršen, Srđan Nedić oglasio se emotivnom objavom na Instagramu, nudeći svoju stranu priče. Objasnio je kako je sporne stranice zapratio kao dvanaestogodišnji dječak, u vrijeme kada nije bio svjestan težine i posljedica svojih online aktivnosti. Naglasio je kako danas, kao odrasla osoba, ne podržava sadržaj tih stranica te da se i sam pita zašto je to uopće učinio. Istaknuo je da je sporna stranica "Četnici 1941" neaktivna već više od šest godina, a da je on u međuvremenu odrastao i promijenio se kao sportaš i kao osoba.

Foto: Screenshot: Instagram

U svojoj ispovijesti, mladi vratar izrazio je duboko kajanje zbog, kako je naveo, "mladenačke nepažnje i nesmotrenosti". "Danas, s 18 godina, potpuno razumijem zašto je moj tadašnji postupak izazvao bol i bijes, osobito jer dolazim iz kluba i grada koji ima teško, bolno naslijeđe. Iskreno žalim zbog tog čina i svega što je iz njega proizašlo", napisao je Nedić. Nije tražio opravdanje, već priliku da pokaže koliko poštuje svoj rodni grad, njegovu povijest i sve njegove stanovnike. Izrazio je i žaljenje što je cijela situacija dospjela u medije prije nego što je dobio priliku objasniti se, zaključivši porukom kako vjeruje da sport treba spajati ljude, a ne ih dijeliti. "Iskreno se ispričavam svima koje je ovo povrijedilo", poručio je na kraju.