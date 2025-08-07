Golman Vukovara simpatizira četništvo i genocid nad Hrvatima? Odmah su mu raskinuli ugovor

HNK Vukovar 1991. raskinuo je ugovor s mladim, 18-godišnjim vratarem Srđanom Nedićem. Ovih dana na društvenim mrežama se pojavilo svojevrsno navijačko priopćenje u kojem je izneseno da Nedić navodno na mrežama simpatizira stranice ljudi povezanih s klubovima poput Crvene zvezde i Partizana, ali i onih koji na određeni način slave ljude i događaje povezane s patnjom Hrvata u Domovinskom ratu. Ovo je navijačko priopćenje:

- Obraćamo se javnosti, navijačima, institucijama i svakome tko ima trunke dostojanstva, savjesti i poštovanja prema žrtvi hrvatskog naroda. Jer danas, u 2025. godini, u Hrvatskoj nogometnoj ligi – i to ni manje ni više nego u Vukovaru, gradu koji je bio epicentar brutalnog razaranja i genocida nad hrvatskim narodom – igra čovjek koji prati i simpatizira stranice Zvezdaša i Partizana, što ajde nije toliki problem. Ali on uz to prati i simpatizira sadržaje koji šire mržnju prema Hrvatskoj, slave četništvo, veličaju zločince i ismijavaju žrtve Domovinskog rata. (Primjer stranica koje prati četnici_1941)

Foto: Screenshot: Instagram

To nije „nečiji stav“. To nije „greška“ ni „neznanje“. To je direktno pljuvanje po kostima poginulih, po ranama preživjelih, po suzama majki i djece koje još traže svoje najmilije. I zato pitamo: KAKO je moguće da takva osoba nosi dres hrvatskog kluba? KAKO je moguće da igra u gradu heroju? KAKO je moguće da HNS, klubovi i svi odgovorni šute dok se iznutra razara sve ono što su generacije ljudi krvlju obranile? Dok ti šetaš po terenu, tvojim „lajkovima“ i „praćenjima“ podržavaš ideologiju koja je protjerivala, klala i rušila. Svojom šutnjom ponižavaš klub, grad i državu. Svojim ponašanjem provociraš, vrijeđaš i truješ.

I zato neka se zna: U Hrvatskoj ima mjesta za svakog čovjeka – ali ne i za one koji šire mržnju prema njoj. Nema tolerancije prema četništvu. Nema razumijevanja za one koji se hrane mržnjom. Nema sporta bez poštovanja. Nogomet ne može i ne smije biti mjesto za širitelje mržnje. Ako igraš u Vukovaru, poštuj Vukovar. Ako nosiš hrvatski dres, poštuj Hrvatsku. Ako to ne možeš – idi. Odlazi. Ovdje te nitko ne želi - objavili su navijači Vukovara.

Nedugo zatim oglasio se klub koji je u priopćenju obavijestio da je igraču raskinuo ugovor.

- HNK Vukovar 1991 ovim putem želi obavijestiti javnost da je, odmah po saznanju za postupke koji nisu u skladu s vrijednostima i standardima našeg kluba, poduzeo odlučne mjere te je u najkraćem mogućem roku raskinut ugovor s igračem Srđanom Nedićem. Kao klub koji se temelji na poštovanju, odgovornosti i integritetu, smatramo da takvo ponašanje nije prihvatljivo i ne predstavlja vrijednosti za koje se zalažemo. Ispričavamo se svim našim navijačima, partnerima i javnosti što u ovom slučaju nismo na vrijeme poduzeli sve potrebne korake u zaštiti dostojanstva i ugleda kluba. Iako ulažemo velike napore u profesionalno ponašanje svih naših članova, važno je naglasiti da nemamo nadzor nad privatnim sadržajem i aktivnostima pojedinaca izvan klupskih okvira. HNK Vukovar 1991 ostaje dosljedan svojim načelima i vrijednostima te će i dalje beskompromisno reagirati na sve situacije koje ih dovode u pitanje - objavili su iz Vukovara.

Podsjetimo, Nedić je ovoga petka trebao braniti protiv Dinama na Maksimiru u 2. kolu HNL-a. Ranije je bilo objavljeno da je prvi vratar Antonio Đaković ozlijeđen te da neće moći braniti u Zagrebu. Inače, Nedić je rođen 27. prosinca 2006. u Vukovaru, a to mu je trebao biti prvi seniorski nastup u karijeri. Nedić je u Vukovar došao iz vinkovačke Cibalije prije dvije godine, a prethodno je bio član vukovarske Vuteks Sloge.