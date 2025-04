Vrijeme je da se HNS zahvali izborniku: Ne zna imena pojedinih igračica, a ovo je još nevjerojatnije

Nogometašice Hrvatske doživjele su ne težak poraz, već težak debakl na gostovanju kod Albanije (0:4). To je bila utakmica koja bi mogla odlučiti o ostanku u B skupini Lige nacija. No, po svemu sudeći, Hrvatska će se sljedeće godine nadmetati s reprezentacijama u C skupini. Jer, teško je vjerovati da ćemo u utorak, na igralištu Rudeša, nadoknaditi ovaj minus od četiri pogotka i pobijediti s pet pogodaka razlike. Još je manje vjerojatno da uhvatimo, uz eventualnu bilo kakvu pobjedu nad Albanijom, bod ili nešto više, protiv Ukrajine doma, a pogotovo ne kod Češke u gostima.

Tri gola u osam utakmica

On što brine jest činjenica da hrvatska ženska nogometna reprezentacija nema pobjedu već gotovo godinu dana. Posljednja je upisana 4. lipnja prošle godine kada smo pobijedili Kosovo (2:0). U posljednjih osam utakmica upisali smo šest poraza i tek smo dvaput odigrali neodlučeno. Zabrinjava i učinak naših nogometašica u napadu, u tih osam utakmica. Naime, postigle su samo tri pogotka, a primili nevjerojatnih 18 pogodaka. Može se izbornik Nenad Gračan sada pravdati da u Albaniji nije imao najjaču postavu, da nije imao prvu vratarku Doris Bačić, da je suđenje bilo loše, ali to nikako nije alibi za ovako slabo izdanje.

I dok ženski nogomet u Europi i svijetu napreduje, naravno, kada je riječ o seniorkama, mi smo dosta nazadovali u posljednjih godinu dana. Kada je Nenad Gračan preuzeo reprezentaciju, bilo je na početku sve nekako idilično. Bio je Gračan veliki igrač, dobar trener, ali u zadnje vrijeme kao da mu nije previše stalno do ženske reprezentacije. Iz dobro upućenih izvora on uopće ne odlazi na utakmice domaće lige, nekako je i taj odnos prema igračicama sve lošiji. Primjerice, čuli smo iz same svlačionice da ne zna imena pojedinih igračica, a neke igraju na pozicijama na kojima uopće ne igraju u svojim klubovima. Možda je vrijeme da se nađu neka nova rješenja jer ovako dalje neće moći.

Nije da Gračan nema uvjete, ženska reprezentacija ima baš sve kao i najbolja muška – od opreme, dana priprema, dnevnica, liječničke službe, na raspolaganju nekoliko fizioterapeuta... Sve to Savez odlučno pokriva, ali rezultata nema nigdje. U redu, napravio je Gračan na početku dobar posao, napravio je neke pomake, ali ne može se živjeti od stare slave. Puno je tu igračica iz inozemstva koje možda nisu na nivou koje zahtijeva igranje u reprezentaciji. Ono što je također vidljivo, na svakoj utakmici u posljednjih godinu dana Hrvatska igra prema natrag, ne razmišlja o napadu, pa čak ni protiv puno slabijih reprezentacija.

Protiv Albanije Gračan je u rosteru imao desetak igračica koje igraju u inozemstvu. Ali te igračice ne igraju u ženskim ligama petice gdje se igra najbolje (Engleska, Italija, Francuska, Njemačka i Španjolska). Naše inozemke zarađuju kruh u Švicarskoj, Austriji, Portugalu, Bosni i Hercegovini... Većina tih klubova ne bori se čak ni za naslove u svojim zemljama. Tako je klub Ana-Marije Marković osmi u prvenstvu Portugala, 33 boda manje od vodeće Benfice. Blau Weiss iz Linza, klub Karle Jedvaj, trenutačno je osmi u prvenstvu Austrije, 29 bodova manje od vodećeg St. Pöltena. Ivana Slipčević i Paula Vidović igraju u njemačkoj Drugoj ligi... Izuzetak su vratarka Doris Bačić, koja brani u Napoliju, ali trenutačno je nema zbog ozljede, Ivana Rudelić, koja igra za vodeću momčad švicarskog prvenstva Basel, a u kvalitetnije se mogu ubrojiti i članice vodećeg sastava austrijske lige, St. Pöltena – Krznarić, Glibo, Vračević i Balog.

Kvalitete ima

U utorak je uzvrat s Albanijom. Ako ništa drugo, Gračan bi se trebao koliko-toliko iskupiti bilo kakvom pobjedom. Sve drugo bilo bi još više poražavajuće za njegov trenerski CV. Iskreno, ni same igračice nisu sigurne mogu li u ovom "rasulu" nekoga pobijediti i tako prekinuti post koji bi mogao otići na godinu dana bez pobjede. Igračica ima, kvalitete kakve-takve ima, a zanimanja za ovaj sport koliko hoćeš. Uostalom, da se dobro radi barem u mlađim dobnim kategorijama, pokazuju rezultati iz Karlovca, u kojem je U-19 reprezentacija u prva dva kola kvalifikacija za EP uvjerljivo pobijedila Armeniju (6:0) i Litvu (4:0).