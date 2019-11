Vatreni svojim potezom rasplakao dragu osobu, noge su mu se odsjekle

Dinamov vratar Dominik Livaković prilično je zaposlen ovih dana. Nakon što je u nedjelju navečer odradio svoj posao u 5:0 pobjedi plavih nad Rijekom na Rujevici, u ponedjeljak ujutro je s kolegom, vratarom Istre Josipom Čondrićem u Zagrebu uručio ključeve svom nekadašnjem treneru u NK Zagrebu Željku Nježiću Dedi.

Dvojica vratara nisu zaboravila svoj rad s popularnim Dedom i odlučili su ga za sve nagraditi te su mu kupili novu Opel Corsu.

Treba nam slovačko izdanje

– Od petka nisam spavao zbog uzbuđenja. Morao sam popiti tabletu za spavanje. A kada su mi dečki uručili automobil, morao sam zvati sina iz Osijeka da me odveze doma jer su mi se noge tresle od uzbuđenja. Ne znam kako bih se zahvalio mojim dečkima.

Hvala im do neba. Ovo mi je najljepši dar u životu. Ne trebam posebno naglašavati koliko mi to znači jer moj stari automobil, koji je sada već u otpadu, bio je iz 1991. godine. Do jučer sam vozio traktor, a ovo je sada avion – pričao nam je ushićeni Deda koji se i rasplakao zbog svega toga što je doživio.

Svaka čast Livakoviću i Čondriću, a nakon dirljivog trenutka sa svojim nekadašnjim trenerom, Livaković je morao požuriti na okupljanje reprezentacije za odlučujući susret kvalifikacija za Euro sa Slovačkom. I to baš na Rujevici gdje je s plavima u nedjelju deklasirao Rijeku. Bila je to igra mačke i miša u kojoj Livaković nije imao previše posla.

– Odigrali smo protiv Rijeke utakmicu za pamćenje. Obično nam je na Rujevici gostovanje bilo jako teško jer Rijeka kod kuće igra vrlo dobro, ali mi smo sad u Rijeci igrali savršeno, vidi se da smo se brzo oporavili od one šokantne utakmice sa Šahtarom u srijedu – kazao nam je Dominik Livaković.

Ta pobjeda i ponovno prazna mreža dobar je uvod za ono što Livakovića čeka u subotu na Rujevici u igri protiv Slovačke.

– Odlično se osjećam, a utakmice kao ova protiv Rijeke samo me pune samopouzdanjem, koje uvijek dobro dođe.

Slovačka dolazi na Rujevicu, a Hrvatskoj treba bod da bi osigurala odlazak na Europsko prvenstvo.

– Daj bože da igramo kao što smo igrali protiv Slovaka u Slovačkoj i onda problema neće biti.

Ima li malo straha ili treme s obzirom na to da se naša reprezentacija dovela u situaciju da sada mora osvojiti barem bod u utakmici nakon koje više nema popravka?

– Znate da smo već, pogotovu oni stariji i iskusniji reprezentativci, odigrali puno velikih utakmica. Znamo i da je Hrvatska najbolja kad je najteže, tako da nema straha, ali sigurno da ćemo morati biti na sto posto koncentracije i osvojiti taj bod – rekao nam je vratar Dinama i prvi vratar reprezentacije.

Prazna mreža vodi na Euro

No, sigurno je isto tako da se svjetski doprvak u takvoj skupini nije smio dovesti u situaciju da se o svemu odlučuje u zadnjoj utakmici, previše se bodova prosulo na putu do završetka kvalifikacija.

– Nisam razmišljao o tome, svaka je utakmica teška kad se igra za reprezentaciju, istina je da smo mogli i prije osigurati plasman, ali sad smo došli do te utakmice i treba je odraditi na pravi način.

Ono što je dobro, Hrvatskoj za odlazak na Euro treba samo bod, iako je sigurno da izbornik Dalić neće postaviti taktiku za osvajanje samo boda, to prije što i nema standardnu obranu.

– Naravno da nećemo igrati na bod, imamo fantastičnu veznu liniju, vrlo jak napad, a sigurno će i obrana dobro obaviti svoj posao.

Ako svima njima nešto i prođe, onda će odlični Livaković, očekujem, nešto i obraniti.

– Zato i jesam tu – uz smješak će Livaković koji je u 20 utakmica za Dinamo u ovoj sezoni 12 utakmica završio bez primljenoga pogotka, a u pet kvalifikacijskih utakmica reprezentacije primio je tri pogotka, u dva je susreta njegova mreža ostala netaknuta.

Bude li netaknuta i u subotu, Hrvatska će ići na Euro.

