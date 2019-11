Hrvat natjerao razmažene Engleze da progutaju vlastite riječi. Vrijeđali ga, a sad pišu ovo...

Dejan Lovren odigrao je sjajnu utakmicu protiv Manchester Cityja. Hrvatski reprezentativac bio je stup obrane Liverpoola koji je u derbiju 12. kola engleske lige pobijedio City s 3:1.

Redsi (34 boda) su i dalje vodeća momčad Premiershipa ispred Leicestera i Chelsea (po 26), dok je Pepeova družina pala na četvrto mjesto (25).

Lovren je apsolutno opravdao Kloppovo povjerenje, a za svoj je nastup ocijenjen sedmicom što je bila jedna od najvećih ocjena među Liverpoolovim igračima. Engleski mediji hvale Hrvata koji je prvi dio sezone strpljivo čekao priliku.

No nakon što su se Matip i Gomez ozlijedili u vatru je ponovno uskočio Lovren te pokazao kako mu je mjesto u prvoj momčadi.

Menadžer Jürgen Klopp oduvijek je imao maksimalno povjerenje u hrvatskog reprezentativca što je pokazala i snimka snimljena u hodniku na putu u svlačionicu kada je Nijemac čvrsto zagrlio Hrvata.

Nothing makes me happier than seeing Klopp like this with players who have been on the fringes and can come in and do a job in a big game.



We know Lovren is far from perfect, but he loves our club and decided to stay around to help us.



Look at how much Klopp appreciated him 👊🏼 pic.twitter.com/RAPTECx0Mc