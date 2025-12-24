Naši Portali
TRANSFER

Branič Lazija Nuno Tavares mogao bi preseliti u saudijski Al-Ittihad

Serie A - Inter Milan v Lazio
MASSIMO PINCA/REUTERS
VL
Autor
Hina
24.12.2025.
u 15:15

Tavares je stigao u Lazio u ljeto prošle godine iz Arsenala, prvo na posudbu da bi siječnju rimski klub otkupio njegov ugovor za pet milijuna eura

Lijevi branič Lazija Nuno Tavares (25) mogao bi u zimskom prijelaznom roku preseliti u Saudijsku Arabiju budući da za njega interes pokazuje Al-Ittihad, objavili su talijanski mediji.     

Tavares je stigao u Lazio u ljeto prošle godine iz Arsenala, prvo na posudbu da bi siječnju rimski klub otkupio njegov ugovor za pet milijuna eura. Ove sezone portugalski nogometaš je odigrao deset utakmica za Lazio, ali u posljednjih pet susreta Serie A tri je puta ostao na klupi za pričuve. 

Talijanski mediji navode da već neko vrijeme postoji komunikacija između Al-Ittihada i Lazija, te da je Tavares sklon prelasku u saudijski klub. Također, Laziju bi dobro došao novac od prodaje portugalskog nogometaša, jer bi njime mogao financirati potrebna pojačanja. 

Od prodaje Tavaresa profitirao bi i Arsenal, koji ima pravo na 40 posto iznosa od njegovog transfera. 

Ključne riječi
Serie A nogomet Lazio

