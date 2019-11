Španjolac stigao u Zagreb pitati Olma vraća li se u Barcelonu, evo što mu je odgovorio

Dani Olmo (21) iskazao se svojim igrama za Dinamo u HNL-u, ali i Ligi prvaka. Odavno je postao jedan od ključnih igrača Modrih, a za koji dan mogao bi odigrati prve minute i u dresu seniorske reprezentacije Španjolske.

Naime, talentirani Španjolac prvi je put pozvan u A vrstu Furije. Izbornik Robert Moreno odlučio ga je uvrstiti u popis za nadolazeće kvalifikacijske utakmice za Euro protiv Malte i Rumunjske.

Olmo je zato jedna od glavnih vijesti u Hrvatskoj, ali i na Pirinejima. S Luisom Castelom, novinarom Radio Marce Albacete, secirao je svoju karijeru, ali i život. U Dinamo je došao prije pet godina i to iz Barcelone.

- Ljudi su se pitali zašto sam došao u Dinamo u mojim godinama. Dobio sam priliku igrati s prvom momčadi i to mi je puno pomoglo. Tako sam donio odluku. Prihvatili su me, sazrio sam ovdje kao soba i nogometaš. – rekao je Olmo u intervjuu pa prokomentirao i trenera Nenada Bjelicu.

- Bjelica mi je silno važan. Puno mi je pomogao. Zajedno smo već nekoliko godina. Dao je određene smjernice mojoj karijeri. Daje mi potporu koja mi je važna. Kao trener je dobar. Može se s njim razgovarati. On je ključ Dinamova uspjeha ovih godina. Trenirao nas je u Europskoj ligi, sada smo u Ligi prvaka. Jedan dan bi mogao trenirati velike klubove, to je sigurno – smatra Dani koji je diplomatski odgovorio na pitanje novinara bi li se mogao vratiti u Barcelonu.

- Barcelona je bila moj dom nekoliko godina, čuvam posebne uspomene o njoj, ali sada sam u Dinamu.

San o reprezentaciji mu se konačno ostvario.

- Radio sam puno za to. Reprezentacija mi je bila sam i sada mogu uživati u trudu koji sam uložio da dođem do nje. Moj san je da jedan dan postanem veliki nogometaš. To je trenutačni san, samo nogometni.

Koju riječ rekao je i o svojim uzorima kada je bio dijete.

- Kada sam bio mali gledao sam Diega Forlana, njemu sam se divio, ali i Iniesti.