VN Miamija veća i od Monte Carla

Otkako je formula 1 dobila novog vlasnika, američku tvrtku Liberty Media, ideje za novine u elitnom sportu dolaze stalno. Jedna od njih je i VN Miamija.

Postojala je već želja za još jednom utrkom u SAD-u, a u Miamiju su je objeručke prihvatili jer su u konkurenciji još bili New York, Las Vegas i Los Angeles.

Utrka bi se trebala voziti gradskim ulicama i to već od listopada 2019. godine, a bila bi u rangu one u Monte Carlu, no s više uzbuđenja za gledatelje.

Plan je da se utrka vozi u lučkom dijelu grada, a išla bi pored American Airlines Arene u kojoj igra NBA momčad Miami Heata, pa Biscayne Boulevardom do Bayfront Parka te preko mosta Port.