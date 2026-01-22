Dinamo je u sjajnoj situaciji, evo kakvo se čudo mora dogoditi da ispadne iz Europske lige!

Dinamo je pobjedom 4:1 protiv rumunjskog FCSB-a gotovo osigurao nastavak natjecanja u proljetnom dijelu Europske lige. Nakon sedam kola plavi imaju deset bodova i trenutačno se nalaze na 20. mjestu ljestvice, što ih stavlja u sigurnu zonu od 9. do 24. mjesta, koja vodi u play-off fazu natjecanja.

Podsjetimo, samo prvih osam klubova prolazi u osminu finala, a Dinamo više ne može dosegnuti najboljih osam. Deset bodova, međutim, trebalo bi biti sasvim dovoljno za plasman među 24 najbolje momčadi. Za ispadanje bi se morao poklopiti nevjerojatan niz rezultata: poraz Dinama u gostima kod Midtjyllanda, osvajanje barem boda Lillea protiv Freiburga, pobjeda Branna kod Sturma, bod Young Boysa kod Stuttgarta uz poraz Dinama s barem četiri gola razlike, domaća pobjeda Celtica protiv Utrechta i pobjeda Ludogoreca protiv Nice s dva razlike.

Drugim riječima, za eliminaciju hrvatskog kluba u zadnjem kolu trebalo bi se poklopiti čak šest rezultata. Dakle, čak i u slučaju poraza Dinama u posljednjem kolu, scenarij ispadanja plavih je toliko nevjerojatan da se može smatrati gotovo nemogućim. A Dinamo bi pobjedom ili remijem u zadnjem kolu sigurno izborio mjesto među 24 najbolje momčadi.