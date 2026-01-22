Naši Portali
KALKULACIJE

Dinamo je u sjajnoj situaciji, evo kakvo se čudo mora dogoditi da ispadne iz Europske lige!

UEFA Europa League - Dinamo Zagreb v FCSB
Foto: Antonio Bronic/REUTERS
1/6
VL
Autor
Marko Pavić
22.01.2026.
u 23:07

Deset bodova trebalo bi biti sasvim dovoljno za plasman među 24 najbolje momčadi.

Dinamo je pobjedom 4:1 protiv rumunjskog FCSB-a gotovo osigurao nastavak natjecanja u proljetnom dijelu Europske lige. Nakon sedam kola plavi imaju deset bodova i trenutačno se nalaze na 20. mjestu ljestvice, što ih stavlja u sigurnu zonu od 9. do 24. mjesta, koja vodi u play-off fazu natjecanja.

Podsjetimo, samo prvih osam klubova prolazi u osminu finala, a Dinamo više ne može dosegnuti najboljih osam. Deset bodova, međutim, trebalo bi biti sasvim dovoljno za plasman među 24 najbolje momčadi. Za ispadanje bi se morao poklopiti nevjerojatan niz rezultata: poraz Dinama u gostima kod Midtjyllanda, osvajanje barem boda Lillea protiv Freiburga, pobjeda Branna kod Sturma, bod Young Boysa kod Stuttgarta uz poraz Dinama s barem četiri gola razlike, domaća pobjeda Celtica protiv Utrechta i pobjeda Ludogoreca protiv Nice s dva razlike.

Drugim riječima, za eliminaciju hrvatskog kluba u zadnjem kolu trebalo bi se poklopiti čak šest rezultata. Dakle, čak i u slučaju poraza Dinama u posljednjem kolu, scenarij ispadanja plavih je toliko nevjerojatan da se može smatrati gotovo nemogućim. A Dinamo bi pobjedom ili remijem u zadnjem kolu sigurno izborio mjesto među 24 najbolje momčadi.

Europska liga Dinamo

DVAPUT SVLADALI FCSB

Hrvat koji je prije par dana srušio Dinamovog suparnika za VL otkriva na što treba paziti

Što se tiče igrača koji se kod njih ističu, prvi na pamet mi sigurno pada njihov broj 10, Tanase. On je izniman individualac. A odličan im je i napadač Birligia, jako brz igrač. Njih dvojica su rumunjski reprezentativci. Imaju u sredini i iskusnog Chirichesa, koji je izgradio karijeru igrajući za velike klubove poput Napolija, rekao nam je Jakov Blagaić, čiji je Arges ove sezone dvaput pobijedio FCSB u rumunjskoj ligi

