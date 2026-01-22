Kovačević nakon velike pobjede Dinama istaknuo jednu stvar: 'Kad sam to govorio, na mene se galamilo'

Nogometaši Dinama napravili su veliki korak prema plasmanu u doigravanje za osminu finala Europske lige zahvaljujući visokoj pobjedi od 4:1 nad rumunjskim FCSB-om. Bivšeg prvaka Europe načeo je Monsef Bakrar u sedmoj minuti, a samo četiri minute kasnije Beljo zabija za 2:1. Rumunji su uspjeli smanjiti pred kraj prvog poluvremena preko Birligee, a taj rezultat ne semaforu je stajao sve do 71. minute kada je Beljo zabio svoj drugi, a Dinamov treći pogodak. Točku na i velike pobjede Dinama stavio je Sandro Kulenović u trećoj minuti sudačke nadoknade.

Upravo je dvostruki strijelac Beljo prvi stao pred kamere ArenaSport televizije:

- Mislim da smo jako dobro ušli u utakmicu, ali onda zadnjih 15 minuta prvog poluvremena smo malo izgubili kontrolu. Protivnik je igrao dobar visok pritisak, na to se nismo baš dobro prilagodili i tu su nam zabili taj gol, ali u drugom poluvremenu smo opet uspostavili kontrolu.

FCSB je dosta čvrtsa momčad:

- To smo i očekivali, a i po ovako zaleđenom terenu dosta je teže kombinirati i igrati po podu što im je odgovaralo. Mislim da smo momčad s puno više kvalitete i to smo i na kraju pokazali.

Protiv Midtyjllanda treba potvrditi prolaz.

- Tako je, ne znam hoće li ovo biti dovoljno, možda i neće... Nisam siguran. Sigurno ćemo ići gore po pobjedu ili barem po bod da potvrdimo prolazak. Želimo igrati te dodatne dvije utakmice. Mislim da smo dobra momčad i da sa svakim možemo igrati, a tko god da dođe ovdje neće im biti ugodno.

Potom se na utakmicu osvrnuo i trener plavih Mario Kovačević.

- Moji igrači su zaslužili pobjedu. Vjerovao sam da smo bolja ekipa od FCSB-a, to smo i pokazali. Dobro smo otvorili utakmicu, a popustili smo u zadnjih 15 minuta prvog poluvremena. Imaju kvalitetne igrače naprijed, iskoristili su jedan od rijetkih šuteva. Tu sam se malo ljutio na svoje igrače na poluvremenu. Htio sam da igramo aktivno, bez obzira na rezultat. Drugo poluvrijeme je bilo po našem guštu. Bilo je pitanje koliko ćemo golova postići. Svi igrači koji su ušli bili su dobri. Htjeli smo ovakvu pobjedu uz dobru igru - rekao je za kamere ArenaSporta.

Koliko ste zadovoljni doprinosom igrača s klupe?

- Svi su bili jako dobri. Danas imamo pet izmjena, motiviram ih da iskoriste svaku minutu. Kulenović je odlično iskoristio par minuta, sretan sam zbog njega i zbog cijele ekipe. Beljo je odlično igrao prije toga, nisam ga htio mijenjati.

Je li ovo Dinamo kakav vi želite?

- Prva ekipa od 12–13 igrača se polako formira, kao što sam govorio, a na mene se galamilo. Onda ćemo slagati drugu ekipu. Vidim na treninzima da smo puno bolji i da igrači to bolje usvajaju. Trebamo vremena, iako ga nema puno. Za dva dana nas čeka Osijek. Vjerujem da možemo ovako nastaviti.