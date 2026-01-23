Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 95
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
AUSTRALIAN OPEN

Mektić i Towsend uz dosta muke došli do drugog kola

Davis Cup - Qualifiers - Second Round - Croatia v France
Antonio Bronic/REUTERS
VL
Autor
Hina
23.01.2026.
u 11:26

Mektić i Townsend su lakoćom dobili prvi set u kojem su tri puta oduzeli servis mađarsko-njemačkom paru. Gotovo jednako uvjerljivi su bili Stollar i Krawietz u drugom setu

Hrvatski tenisač Nikola Mektić i Amerikanka Taylor Townsend, koji su četvrti nositelji u konkurenciji mješovitih parova, u petak su se plasirali u drugo kolo Grand Slam turnira Australian Opena, pobijedivši Mađaricu Fanny Stollar i Nijemca Kevina Krawietza sa 6-1, 2-6, 10-6.  

Mektić i Townsend su lakoćom dobili prvi set u kojem su tri puta oduzeli servis mađarsko-njemačkom paru. Gotovo jednako uvjerljivi su bili Stollar i Krawietz u drugom setu. Oni su kod rezultata 2-2 nanizali četiri gema, pa je odluka o pobjedniku pala u  produženom tie-breaku. Oba para su na početku odlučujuće igre imali problema na svom servisu, ali kod rezultata 4-4 Mektić i Townsend su sa dva mini breaka prelomili meč u svoju korist. 

'Sada idemo u Dansku po pobjedu i prolaz. Meni je svejedno na kojoj sam poziciji, glavno je da igram'

U drugom kolu, odnosno u osmini finala, Mektić i Townsend će igrati protiv Australke Storm Hunter i Huga Nysa iz Monaka.
Ključne riječi
mješoviti parovi Australian Open Nikola Mektić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!