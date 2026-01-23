Odgođena prva utakmica proljetnog dijela HNL-a: Evo kad će se odigrati

Varaždin i Gorica trebali su danas od 16 sati na Stadionu Varteks otvoriti proljetni dio HNL-a, no ta je utakmica odgođena.

Razlog odgode su neadekvatni uvjeti na terenu. Zbog niskih temperatura, travnjak varaždinskog stadiona je zaleđen. Delegat utakmice, glavni sudac te predstavnici Varaždina i Gorice danas su u 11 sati odradili inspekciju terena i utvrdili kako se utakmica ne može odigrati.

Očekivano, određen je novi datum utakmice koja će se tako odigrati u ponedjeljak, a točno vrijeme početka utakmice bit će poznato naknadno. Varaždin i Gorica ove su sezone odigrali već dvije međusobne utakmice. U prvoj utakmici u Varaždinu završilo je 1:1, dok je Varaždin slavio na gostovanju u Velikoj Gorici s 3:1.

Nakon 18 kola, Varaždin je na šestom mjestu prvenstvene ljestvice s 23 boda, dok je Gorica sedma s 19.