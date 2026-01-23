Plava Laguna IRONMAN 70.3 Poreč, Istra - Hrvatska oduševio svijet: Rasprodan devet mjeseci unaprijed!

Dok se još prepričavaju impresivni dojmovi s posljednjeg, četvrtog izdanja porečkog IRONMAN-a održanog u listopadu, već stiže vijest koja potvrđuje njegov status jedne od najpoželjnijih utrka u svijetu triatlona. Novo, jubilarno peto izdanje Plava Laguna IRONMAN 70.3 Poreč, koje će se održati 18. listopada, rasprodano je čak devet mjeseci prije samog starta - nikad ranije i uz nikad veći interes triatlonaca iz cijelog svijeta.

Više od 2100 sportaša iz brojnih zemalja već je osiguralo svoje mjesto na startu najspektakularnijeg izdanja ove prestižne utrke do sada, čime se Poreč još snažnije pozicionira na svjetskoj triatlonskoj karti.

Plava Laguna IRONMAN 70.3 Poreč, Istra-Hrvatska danas se s razlogom ubraja među najtraženije utrke u kalendaru svakog triatlonca. Velik interes natjecatelja potvrđuje iznimnu reputaciju događaja i njegovu organizacijsku izvrsnost, a to najbolje oslikavaju i rekordni rezultati zadovoljstva sportaša za 2025. godinu: pokazatelj „Overall Satisfaction“ iznosi impresivnih 91,67 %.

Još jedan ključni pokazatelj uspješnosti jest spremnost natjecatelja da utrku preporuče drugima. Porast tog indeksa znači samo jedno — sve više sportaša odlazi iz Poreča oduševljeno, vraća se ovoj utrci i s entuzijazmom je preporučuje kolegama diljem svijeta.

Da su Poreč i Zelena Resort idealna kulisa za IRONMAN 70.3 potvrđuje i iznimnih 97 % zadovoljstva lokacijom. Natjecatelji ovdje dobivaju ono što malo koja destinacija može ponuditi: atraktivne i raznolike staze, smještaj u neposrednoj blizini starta, povijesnu porečku starogradsku jezgru kao kulisu za trkačku dionicu, uživanje u istarskom krajoliku te spoj vrhunske organizacije, mediteranskog šarma i snažne podrške publike i lokalne zajednice.

IRONMAN 70.3 u Poreču mnogo je više od same utrke — to je iskustvo pomicanja vlastitih granica, izdržljivosti i pripadnosti globalnoj Ironman zajednici. Plava Laguna i Grad Poreč prepoznali su vrijednost tog doživljaja te iz godine u godinu podižu standarde u organizaciji i brizi za sportaše i njihove pratnje.

„Sve to dokazuje da smo iznimno zanimljiva i konkurentna triatlonska destinacija. Posebna vrijednost našeg događaja jest i to što se sve odvija u jednoj zoni — Zelena Resortu — od prijava, starta i tranzicije do cilja. Interes je toliko velik da je peto izdanje 2026. godine rasprodano već početkom godine,“ ističe direktor utrke Goran Vrus.

Spektakl, međutim, nije rezerviran samo za odrasle. Dan uoči Ironmana, u subotu 17. listopada, najmlađi će imati priliku napraviti svoje prve sportske korake na popularnim IronKids utrkama.

Događanje podržavaju Grad Poreč, Turistička zajednica Grada Poreča, Ministarstvo turizma i sporta, Istarska županija, Hrvatska turistička zajednica, Hrvatski olimpijski odbor, Turistička zajednica općine Funtana, Turistička zajednica Istarske županije te brojni partneri: Subaru, Podravka, Zamar Medical, La Primafit, Technogym, Atlantic Grupa i Zagrebačka pivovara.

Više informacija o IRONMAN brendu i globalnim serijama događaja dostupno je na www.ironman.com te na društvenim mrežama.

Vidimo se u listopadu u Poreču!