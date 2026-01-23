Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 95
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
AUSTRALIAN OPEN

Prva tenisačica svijeta teže od očekivanog prošla dalje, Alcaraz uvjerljiv

Australian Open
EDGAR SU/REUTERS
VL
Autor
Hina
23.01.2026.
u 12:00

Za iznenađenje dana zaslužna je 18-godišnja Amerikanka Iva Jović koja je slavila protiv sedme nositeljice Talijanke Jasmine Paolini sa 6-2, 7-6(3)

Prva tenisačica svijeta Bjeloruskinja Arina Sabalenka te treća s WTA ljestvice Amerikanka Coco Gauff u petak su se namučile do četvrtog kola Australian Opena, dok je prvi tenisač svijeta Španjolac Carlos Alcaraz lako stigao do pobjede u svom 100. Grand Slam meču.

Dvostruka osvajačica Australian Opena Sabalenka je bila bolja od Ruskinje Anastasije Potapove, 55. na WTA ljestvici, sa 7-6(4) 7-6(7) i u osmini finala će igrati protiv 19-godišnje kanadske tenisačice Victorie Mboko koja je izbacila 14. nositeljicu Dankinju Claru Tauson. 

'Sada idemo u Dansku po pobjedu i prolaz. Meni je svejedno na kojoj sam poziciji, glavno je da igram'

Gauff se također morala malo više potruditi da svlada sunarodnjakinju Hailey Baptiste sa 3-6, 6-0, 6-3.

U potrazi za prvim naslovom u Melbourne Parku, 22-godišnji Alcaraz je sa  6-2, 6-4, 6-1 nadigrao francuskog tenisača Corentina Mouteta.

Za iznenađenje dana zaslužna je 18-godišnja Amerikanka Iva Jović koja je slavila protiv sedme nositeljice Talijanke Jasmine Paolini sa 6-2, 7-6(3) i tako ostvarila svoj prvi nastup u osmini finala nekog Grand Slama turnira. Za 29. nositeljicu ovo je prva pobjeda nad igračicom iz top 10 i deseta u nizu ove godine.
Ključne riječi
tenis Carlos Alcaraz Arina Sabalenka Australian Open

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!