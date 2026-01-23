Naši Portali
PALJBA PO HRVATU

VIDEO Englezi ljutiti na hrvatskog suca: Tvrde da ih je zakinuo za čisti penal

UEFA Europa League - S.C. Braga v Nottingham Forest
RITA FRANCA/REUTERS
VL
Autor
Karlo Koret
23.01.2026.
u 11:15

Braga je povela u 54. minuti autogolom Ryana Yatesa, a samo minutu ranije Pajač je dosudio kazneni udarac za Forest, a Morgan Gibbs-White ga je propustio pretvoriti u pogodak

Hrvatski sudac Igor Pajač jučer je dijelio pravdu na utakmici sedmog kola Europske lige između portugalske Brage i Nottingham Foresta. Nakon utakmice, Englezi su izrazito ljuti na hrvatskog suca te smatraju kako im u završnici utakmice nije dosudio čisti kazneni udarac i neopravdano im isključio igrača.

Braga je povela u 54. minuti autogolom Ryana Yatesa, a samo minutu ranije Pajač je dosudio kazneni udarac za Forest, a Morgan Gibbs-White ga je propustio pretvoriti u pogodak. Prava drama odvila se u završnici utakmice, a jednu od glavnih uloga igrao je hrvatski sudac.

'Sada idemo u Dansku po pobjedu i prolaz. Meni je svejedno na kojoj sam poziciji, glavno je da igram'

Prvo je u 88. minuti Joao Moutinho srušio Dana Ndoyea u kaznenom prostoru Brage, a igrači Nottinghama odmah su tražili kazneni udarac. Pajač ne samo da ga nije dosudio već je švicarskom reprezentativcu pokazao žuti karton zbog simuliranja. Druga sporna situacija odvila se u 94. minuti kada je Pajač pokazao direktni crveni karton Eliotu Anderssonu zbog prigovora.

Obje situacije možete pogledati OVDJE.


Ključne riječi
Europska liga Braga Nottingham Forest Igor Pajač

