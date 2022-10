Vlada: Idemo u izgradnju stadiona u Zagrebu, država će sudjelovati s financijske strane

U današnjem Otvorenom na HTV-u na temu izgradnje nogometnog stadiona sudjelovali su Marijan Kustić, predsjednik HNS-a, Krešimir Antolić, član uprave Dinama, Željko Matijašec, pomoćnik pročelnice Ureda zagrebačkog gradonačelnika i Marko Milić, glasnogovornik Vlade.

Milić je tijekom gostovanja otkrio da se ide u izgradnju Maksimira i to već iduće godine.

- Mogu vam reći da idemo u izgradnju stadiona u Zagrebu. U tome će sudjelovati država s financijske strane uz druge koji će biti uključeni u taj projekt. Isto tako, idemo u obnovu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju sportskih građevina diljem Hrvatske. Temelj za to nam daje novi Zakon o sportu koji će stupiti početkom nove godine. On uvodi novitet da vlada svojom odlukom odredi one sportske građevine koje smatra da su od nacionalnog značaja.

Koliko će se novca izdvojiti?

- To ćemo ipak ostaviti još neko vrijeme, dok ne utvrde ministarstva financija i turizma - rekao je Milić.

Marijan Kustić je odgovorio na pitanje kada će se poraditi na stadionu.

- Rezultati su odlični. Od 2018.- godine svi zagovaramo nakon svjetskog srebra izgradnju stadiona, da će se uložiti u infrastrukturu. Duboko se nadam da ćemo 2023. napokon krenuti s tim. S Čeferinom sam puno puta razgovarao, kao i sa Zvonimirom Bobanom koji je velika spona u razgovorima i dogovorima. Naš cilj je da se pokrene priča izgradnje stadiona u Zagrebu, ali i obnova kao što je Poljud, Varaždin, Koprivnica, Šibenik i ostali stadioni. Gdje god bude igrala hrvatska nogometna reprezentacija nazivat ćemo nacionalni stadion. Sigurno da Grad Zagreb zaslužuje novi stadion. Duboko se nadam da će se to na koncu i realizirati - izjavio je Kustić.

Antolić je bio zadovoljan onim što je čuo od Milića.

- Prvi smo stavili u javnost preko predsjednika Barišića još prije nekoliko godina želju i potrebu da se u Maksimiru izgradi novi stadion. Dinamo cijelo vrije,me radi na tome da napravimo uvjete da taj stadion i zaživi. Tkao smo napravili i materijal koji je napravljen za natječaj koji je preduvjet za urbanistički i arhitektonski natječaj za novi stadion na Maksimiru. Napravljena je i studija isplativosti i to je Dinamo radio samostalno. Pozdravljamo ovu inicijativu države. Nevjerojatno je da kroz sve ove godine stadionska infrastruktura je u takvom stanju jer je nogomet toliko dao Dinamu, Zagrebu i navijačima diljem Hrvatske i svijeta. Svi se trebamo primiti posla i biti konkretni u cijelom projektu - rekao je Antolić.

Željko Matijašec je dodao:

- Grad je prije mjesec i pol dana poslao i službenu molbu prema Zagrebačkoj nadbiskupiji da nam daju suglasnost da krenemo u daljnje korake izgradnje stadiona. Treba podsjetiti da zadnjih 25 godina nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi na zemljištu gdje je stadion u Maksimiru. Odlučili smo da je krajnje vrijeme da to riješimo dogovorno s partnerima jer to je u interesu svih građana. Čekamo odgovor, ali nema razloga da se ne prihvati. Nitko od nas ne može čekati krajnji rok dok sudovi to odluče



