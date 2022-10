Čačić progovorio o situaciji s Drmićem: 'Dinamo nikad nije igrao ofenzivnije'

Trener Dinama Ante Čačić najavio je sutrašnju utakmicu sa Salzburgom u Ligi prvaka.

- Sami znamo, sutra je vrlo bitna utakmica. Najvažnija u ovom dijelu natjecanja. Sami smo si zakuhali, s tri boda protiv Chelseaja ostali smo u situaciji da se sada možemo boriti za ostanak u Europi na proljeće. Iza nas su dva gostovanja, rezultatski nesupješna, ali iz obje utakmice izašli smo sa spoznajom da smo konkurentni i da nismo zalutali u Ligu prvaka. Neke stvari smo iz tih utakmica naučili, vidjet ćemo koliko smo toga spremni primijeniti. Ja sam optimist, Salzburg je pokazao da, iako je bio domaćin, da je ta utakmica mogla otići na drugu stranu. Imali smo dobrih stvari, ali i slabosti, falilo nam je mirnoće na lopti, hrabrosti… Ali, očekujem nogometni ambijent, navijače kao našeg 12. igrača i siguran sam da će igrači dati sve od sebe. Uz hladnu glavu i vruće srce priželjkujem puni plijen - rekao je Čačić, prenosi Sportklub.

Jesu li se očekivanja Dinama podignula nakon pobjede nad Chelseajem?

- Jedino je normalno da vjerujemo da možemo napraviti dobar rezultat. U stvari, normalno je da tome težimo. Ovo je ozbiljno natjecanje, najprestižnije na svijetu. Nije lako osvajati bodove u skupini, ali Dinamo je otvorio skupinu s 3 boda protiv Chelseaja. Naravno da je to podiglo apetite i u javnosti i kod igrača. To smo i zaslužili. Bilo je tu i dosta kritika, ali nije bilo jednostavno. Imali smo Ludogoreca i Bodo, dobre momčadi. Ali, ove utakmice u Milanu i Salzburgu pokazale su da nam malo fali. Možemo li to preskočiti, pokazat će sljedeće tri utakmice. O Salzburgu smo znali sve, tu se neće ništa promijeniti. Mi se moramo promijeniti i kvaliteta naše igre. Ako tako bude, možemo napraviti dobar rezultat.

Hoćemo li sutra gledati najofenzivniji Dinamo?

- Ne sjećam se da je Dinamo ikada igrao ofenzivnije. Pogledajte našu efikasnost u HNL-u i Europi. Moramo igrati ofenzivno onoliko koliko nam protivnik dopusti. Naravno da tome stremimo. Imamo Oršića, Petkovića, Drmića, Ivanušeca, imali smo dva ofenzivna bočna – Moharramija i Ljubičića, Ademija koji dolazi u završnicu… Imali smo dosta igrača u završnici, ali falilo nam je malo više hrabrosti. Najveći problem? Ulazili smo u pojedinačne tehničke greške, gubili sigurnost i imali dosta problema. U šansama smo bili u egalu. Utakmicu je prelomio dosuđeni penal, nepravovremeno zatvaranje našeg igrača i zato je utakmica otišla na stranu domaćina.

Progovorio je i o situaciji s Josipom Drmićem koji je kritizirao taktiku kluba.

- On je profesionalac. Njegovo ponašanje na treningu i utakmicama je vrlo korektno. Izjava? To smo riješili. Ja se na to ne bih vraćao. Da to nije tako, on ne bi bio u kadru.

