VL doznaje: Jakirović vodio trening na Maksimiru. Ostaje na klupi plavih?

Dinamo je u drugome kolu grupne faze Konferencijske lige izgubio od kosovskog prvaka Ballkanija s 2:0. Igrači nisu dobro odradili utakmicu, a Sergej Jakirović je na konferenciji bio vidno razočaran. Prihvatio je svoj dio odgovornosti, ali i opomenuo igrače te dodao kako bi se danas moglo odlučivati o njegovoj budućnosti na klupi hrvatskog prvaka.

Čini se ipak da bi ona mogla biti nešto svjetlija no što se to činilo po izrazu njegova lica svega nekoliko minuta nakon poraza. U petak ujutro uočen je na Maksimiru gdje je kao i do sada vodio trening svojim igračima.

Doista, teško je svaliti svu krivnju na izvanrednog trenera koji je na Maksimir došao tek 21. kolovoza, ostao bez najboljih igrača momčadi koja je dominirala hrvatskim travnjacima, dobio poneki upitni transfer, a prije ove utakmice ostao bez Brune Petkovića, Josipa Drmića te Arijana Ademija.

Ukoliko se sve to uzme u obzir njegov dosadašnji učinak nije bio loš. Izgubio je od praške Sparte u kvalifikacijama za Europsku ligu. Pri tome je prvu utakmicu odradio školski s 3:1, a u drugoj se momčad raspala i izgubila 4:1. U prvome kolu Konferencijske lige upisao je pobjedu nad Astanom. U domaćem je prvenstvu nanizao pobjede, među kojima se ističu one protiv Rijeke i Osijeka, a prvi poraz mu je bio onaj protiv Hajduka u prošlome kolu s 1:0.

