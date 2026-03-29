Nisu mogli prodati kuću u Slavoniji pa su se odlučili na neobičan potez. Telefon im se užario. Zvali su ga ljudi iz cijele Hrvatske

Na neobičan i nadasve nesebičan potez odlučila se obitelj Filipović nakon što je u nasljedstvo dobila kuću u selu Đurići u općini Drenovci u Vukovarsko-srijemskoj županiji, uz granicu sa Srbijom na istoku i Bosnom i Hercegovinom na jugu.

Kuću, koju je supruga Mate Filipovića dobila u nasljedstvo od svoje majke pokušali su prvo prodati, no zainteresiranih kupaca nije bilo, a i oni koji su bili zainteresirani, nisu bili spremni platiti koliko je obitelj tražila. Pa su kuću onda odlučili pokloniti.

- Supruga mi je rekla neka stavim oglas da poklanjamo kuću. Mislimo da je tako najbolje. To nije neka velika vrijednost jer je to malo selo, ljudi od tamo odlaze, a nama je kuća samo obveza. Živimo tisuću kilometara dalje, moramo brinuti o održavanju, zvati i plaćati ljude da to tamo pokose, urede, da ne propada. To nam je jednostavno ne isplati pa smo je odlučili pokloniti - priča nam Mato Filipović. Kada je oglas objavljen na Njuškalu, telefon mu se užario. Zvali su ga ljudi iz cijele Hrvatske, od Splita do Vukovara.

- Imao sam između 250 i 300 poziva sigurno i preko 70 poruka. Svakakvih priča sam se naslušao, na neke sam se mogao smijati, a s nekim zajedno plakati - kaže nam Mate. S obzirom na broj upita, oglas su odlučili obrisati jer imaju kandidata kome bi poklonili kuću. Nemaju nikakvih uvjeta osim da netko u toj kući stvarno želi živjeti i održavati je.

- Rekao sam im da si uzmu nekoliko dana da odluče pa neka se jave ako to uistinu žele. Dao sam prednost ljudima koji su među prvima zvali - priča nam. Kuća ima priključak na struju samo se treba ponovno prijaviti na mrežu, voda je bunarska na hidrofor, no vodovodna mreža je pred kućom te ima kupaonicu.

- To je dobra prilika i za umirovljenike koji nemaju ništa svoje i za obitelji. Ima okućnica, mogu si raditi vrt, uhraniti životinje, lijepo se tamo može živjeti, a isplativije im je nego da su podstanari. Ipak je drugačije kad čovjek ima nešto svoje - kaže Mato.

Inače, mjesto Đurići nalazi se u sastavu općine Drenovci. Prema posljednjem popisu stanovništva iz 2021. godine imali su 206 stanovnika. Mato kaže da su ondje živjeli većinom stariji. - Sad je dosta tih starijih umrlo i ostalo je puno praznih kuća - dodaje.