Brazilac sad vrijedi 75 milijuna eura, a igrao je za Dinamo: 'Nismo bili fascinirani s njim'

Prema Transfermarktu, u Dinamovom rosteru danas su 14-orica inozemnih nogometaša. Među njima su trojica izvan Europe, Alžirci Bakrar i Bennacer, te Kolumbijac Cordoba – koji uopće ne igra. Zanimljivo, prošlo je već osam godina otkad je Dinamo zadnji put u svojim redovima imao nekog Brazilca – 2018. godine u Maksimiru je u Dinamu na posudbi bila današnja zvijezda Arsenala Gabriel Magalhaes (28), čija je tržišna vrijednost danas čak 75 milijuna eura, po čemu je na trećem mjestu svjetskih stopera. Više od Gabriela vrijede samo njegov suigrač, Francuz Saliba, 90 milijuna eura, te Pau Cubarsi iz Barcelone, 80 milijuna eura.

Gabriel Magalhaes ujedno je i na podjeli četvrtog mjesta najvrjednijih brazilskih nogometaša, iza Viniciusa Juniora (150 milijuna eura), Raphinhe (80 milijuna), Estevaa (80 milijuna), do sada za reprezentaciju Brazila ima 17 nastupa i jedan pogodak.

- Jako sam sretan što sam postao član Dinama. Vjerujem da ću opravdati povjerenje trenera i ljudi iz kluba. Dolazak u Dinamo smatram velikom čašću s obzirom na imena koja su ovdje igrala – izjavio je Gabriel 15. veljače 2018. godine za Dinamovu stranicu.

A postoji li barem jedan mali, minijaturni razlog zbog kojega je briljantni Gabriel možda bio sretniji u Dinamu od veljače do svibnja 2018. godine, nego u Arsenalu u kojemu je od rujna 2020. godine? Ima. Gabriel, naime, ni u Troyesu, ni u Lilleu, ni u vječitom gubitniku (kojemu se sada smiješi titula) Arsenalu – nije bio prvak. A s Dinamom je bio, odigravši 28. travnja 2018. protiv Rijeke u Maksimiru svih 90 minuta, u porazu budućeg prvaka 0:1.

Stoperski par Dinama u toj utakmici činili su Gabriel i Dino Perić, sudio je Bruno Marić, a Dinamov trener Nikola Jurčević izveo je silom neprilika - ozljeda i kartona - neobičan sastav.

Ovako je tu momčad ocijenio Večernji list: Livaković 6 – Stojanović 6, Gabriel 6.5, Perić 6.5, Lecjaks 5 – Muhar 6, Gojak 6.5 (od 72. Miklić -) – Soudani 6, Ćorić 6 (od 25. Đurasek 6), Hajrović 6 – Gavranović 6.

Iz priloženoga se vidi kako je Gabriel bio jedan od boljih pojedinaca u Dinamu, istih 6.5 u riječkim redovima dobili su Zuta, Bradarić i Pavičić, a igrač utakmice bio je Acosty s ocjenom 7. Na Dinamoj klupi još su bili: Zagorac, Amerikanac Kobie Morris, Albanac Cekici, zatim Dominik Perković i Mario Ćuže.

Zanimljivost je kako je Gabriel, punim imenom Gabriel Dos Santos Magalhaes, bio i na Dinamovoj klupi u finalu Hrvatskog kupa 23. svibnja 2018. u Vinkovcima, kada je Bjeličina momčad svladala Hajduk s 1:0. Bjelica je u toj utakmici u igru bio uveo Hodžića, Fiolića i Benkovića, ali i Gabriel je zajedno sa svim suigračima postao vlasnik medalje osvajača Rabuzinovog Sunca.

Gabriel Magalhaes u Dinamo je iz Lillea bio poslan na posudbu, nakon što se u jesen 2017. godine nije naigrao u Troyesu, pa je bio priključen Dinamu II., momčadi koja se natjecala u Drugoj HNL pod vodstvom Igora Jovićevića. Za Dinamo II. Debitirao je 10. ožujka 2018., u utakmici u Novigradu koja je završena rezultatom 1:1, a Gabriel je u njoj postigao prvijenac za Dinamo. Za plave je u toj utakmici branio današnji vratar Las Palmasa Dinko Horkaš.

Gabriel je u deset drugoligaških nastupa igrao i protiv Varaždina, Sesveta, Gorice..., postigao je pogodak i protiv Kustošije, a dobio je ukupno dva žuta kartona. Ukupno se u Dinamu i Dinamu II u zapisniku našao 21 put, posljednji put u spomenutoj utakmnici u Vinkovcima. Tada mu je istekla posudba, a Dinamo – iako je bio zadovoljan Brazilcem – nije si ga mogao priuštiti. Cijena mu se kretala od 4 do 5 milijuna eura.

Brođanin Dominik Perković bio je u spomenutoj Gabrielovoj utakmici protiv Rijeke na klupi Dinama. Dominik više nije profesionalni nogometaš, danas radi u očevoj privatnoj tvrtki u Slavonskom Brodu, a i te kako se dobro sjeća Gabriela.

- Gabriel je prvu utakmicu za Dinamo igrao protiv Arsenala, u International Premier kupu. Ja sam u njoj igrao desnog beka, a Gabriel lijevoga stopera. Kada se on pojavio na našim treninzima, mi nismo bili nešto pretjerano fascinirani s njim, ali na toj utakmici, u kojoj je briljirao, uvjerili smo se da je dečko zvijer – kaže Perković i dodaje:

- Gabriel se uglavnom bio družio s Japancem Tashimom, a ne pamtim da je svojim ponašanjem nešto posebno odskakao. Bio je profesionalan, korektan, i njegov talent brzo je bio prepoznat u stožeru prve momčadi, pa je s njom i često trenirao. Pratim ga, naravno, izrastao je u velikog igrača, većega nego što sam mogao i zamisliti. Rekao bih da je to bio i njegov plan; ne vjerujem da je on želio ostati u Dinamu, nego je želio karijeru graditi kroz jači klub lige Petice, kao što je Lille.