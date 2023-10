Danas će biti burno u Dinamu: Hoće li Jakirović ostati trener?

Dinamo se osramotio, plava momčad nanijela je veliku štetu ugledu kluba, ugledu koji se gradio godinama. Hrvatski prvak je u drugom kolu Konferencijske lige izgubio s 0:2 od Ballkanija, prvaka Kosova koji je bio bolji u Prištini i zaslužio ovu pobjedu i svoje veliko slavlje. A Dinamu donio nove brige, jer nakon što su plavi izgubili od Hajduka, sada su pali i protiv Ballkanija i u te dvije utakmice nisu stvorili niti jednu pravu priliku.

Dinamov trener Sergej Jakirović imao je velik broj igrača na koje u ovoj utakmici nije mogao računati, najveće nepoznanice bile su pozicije desnog krila i središnjeg napadača, Jakirović je na krilo poslao Menala, a u vrhu napadu prednost pred Emrelijem dobio je Kulenović. Sve ostalo je bilo prema očekivanjima.

No, prema očekivanjima nije bila igra Dinama, prvo poluvrijeme je bilo doista loše, bez ozbiljnije prilike, tek s jednom, dvije suvisle akcije. Uz to bilo je dosta nesigurnosti i u defenzivnoj igri, grešaka koje su mogle skupo koštati Dinamo jer domaćini su imali više udaraca u okvir. Imali su plavi sreće sve do posljednje minute prvog dijela, tada je Kryeziu pobjegao Moharramiju i opalio neobranjivo s 14 metara pod prečku za vodstvo Ballkanija. Pogodak se provjeravao zbog mogućeg zaleđa, no nije ga bilo, Mihajličenko je ‘zaspao’ i kosovski prvak je zasluženo vodio, a Mihajličenko je ‘skuhao’ i još jednu priliku za Ballkani prije toga kad je neshvatljivo izgubio loptu na svojih 20 metara.

Pokušao je Jakirović promjenama, ali nije dobio ništa, niti igre, niti prilika, tek su plavi uspjeli u dijelu drugog poluvremena napraviti nekakav jalovi pritisak. No, kad nije dobio ništa dobroga, Dinamo je dobio samo još više sramote. Negledljivi Dinamo poklonio je drugi pogodak kosovskom klubu, spetljao se Šutalo, pao, izgubio loptu i Hamidi se prošetao do gola i matirao Nevistića te osigurao pobjedu Ballkaniju u 83. minuti.

- Ne znam ni je li za mene bila zadnja utakmica, moram prespavati, pa donijeti odluku o tome. Smatram da sam i ja odgovoran, a mislim kako dajem sve od sebe, cijeloga sebe za ovaj klub. Dajem igračima šanse, najgore je stalno nešto pričati, a onda kad igrači izađu na teren sve se vidi. I o tome neki moraju dobro razmisliti. I moraju se zapitati zaslužuju li biti dio ovoga kluba – govorio je razočaranii Sergej Jakirović.

Očito će već danas biti burno u Dinamu, ako će Jakirović već i prespavati pa vidjeti kako dalje, a on treba ostati u Dinamu, onda igrači Dinama ne bi smjeli mirno zaspati, jer slažemo se s njihovim trenerom da je ovo bila njihova sramotna partija, ni izbliza dovoljna za klub kakav je Dinamo. Ili, kakav je Dinamo bio.