Đoković nakon BiH na noge podigao cijelu Sloveniju, susjedi su oduševljeni

Sve je krenulo s nogometom. Nakon velike pobjede bosanskohercegovačke reprezentacije protiv Walesa u polufinalu doigravanja za Svjetsko prvenstvo 2026., Đoković je javno iskazao podršku. Na svom iznimno praćenom Instagram profilu podijelio je priču s kapetanom momčadi, Edinom Džekom, uz jednostavnu, ali moćnu poruku: "Bravo Edine, bravo BiH". Ova gesta regionalnog sportskog duha dočekana je s oduševljenjem u Bosni i Hercegovini, a mediji i navijači slavili su podršku teniskog superstara uoči ključne finalne utakmice protiv Italije u Zenici.

No, najbolji tenisač svih vremena na tome se nije zaustavio. Nedugo nakon poruke podrške Zmajevima, Đoković je svoju pažnju usmjerio prema susjednoj Sloveniji i time ponovno dokazao da njegova podrška kolegama sportašima ne poznaje granice. Ovoga puta u fokusu nije bio nogomet, već zimski sportovi, čime je pokazao da s jednakim žarom prati sportska zbivanja diljem regije, neovisno o disciplini i popularnosti sporta. Njegov potez odjeknuo je možda čak i snažnije od onog prvog.

U središtu pozornosti našla se Nika Prevc, senzacionalna slovenska skijašica skakačica koja je upravo ispisala povijest. Đoković je na svojoj Instagram priči podijelio snimku njenog nevjerojatnog leta od 242,5 metara kojim je postavila novi svjetski rekord, predstavivši tako njezin uspjeh globalnoj publici. Svojim 16,4 milijuna pratitelja objasnio je: "Nika Prevc je opravila zgodovinski skok, dolg 242,5 metra, s čimer je postavila svetovni rekord v ženskih poletih". Ovom objavom praktički je cijeli svijet upoznao s nevjerojatnim podvigom mlade Slovenke, dajući skijaškim skokovima pozornicu kakvu rijetko dobivaju.

Foto: Screenshot Instagram

Reakcija u Sloveniji bila je euforična. Mediji poput portala Ekipa24 izvijestili su kako je Đokovićev potez doslovno podigao državu na noge, a vijest se munjevito proširila društvenim mrežama, izazvavši val oduševljenja. Gesta je shvaćena kao ogroman poklon i priznanje jednog od najvećih sportaša svih vremena njihovoj nacionalnoj heroini. Jednostavna objava na Instagramu učinila je za promociju Nike Prevc i slovenskog sporta više od mnogih skupih kampanja, potaknuvši osjećaj ponosa koji se proširio cijelom zemljom.

Dok se i sam oporavljao od ozljede ramena zbog koje je morao odustati od Mastersa u Miamiju, Đoković je svoje vrijeme i utjecaj iskoristio kako bi slavio tuđe uspjehe. Njegovi su potezi diljem regije prepoznati ne samo kao čestitka, već i kao putokaz kako bi se susjedi trebali međusobno podržavati. U vremenima kada se često ističu razlike, Novak Đoković je svojim gestama još jednom dokazao da sport ima moć ujediniti i podsjetiti na ono što je svima zajedničko - strast prema uspjehu i poštovanje prema istinskim sportskim velikanima, bez obzira na to odakle dolaze.