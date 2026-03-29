Iran pogodio srce američke zračne moći. Legendarni AWACS potpuno uništen u napadu

Američki zrakoplov E-3 Sentry AWACS bio je među letjelicama oštećenima u iranskom raketnom i dronskom napadu 27. ožujka na zračnu bazu Prince Sultan u Saudijskoj Arabiji. U napadu je ozlijeđeno više od 10 američkih vojnika, od kojih dvoje teško, a oštećeni su i zrakoplovi za zračno nadopunjavanje gorivom. Glasnogovornik američkog Središnjeg zapovjedništva odbio je komentirati incident. Fotografija koju je pregledao Air & Space Forces Magazine navodno pokazuje značajna oštećenja na jednom zrakoplovu E-3 u bazi, iako opseg štete nije neovisno potvrđen. Ako se potvrdi, dužnosnici su rekli da bi šteta mogla učiniti zrakoplov nepopravljivim. Prema podacima iz otvorenih izvora, u bazi je prije napada bilo raspoređeno šest zrakoplova E-3. E-3 AWACS ima ključnu ulogu u američkim zračnim operacijama još od kasnih 1970-ih, pružajući zapovijedanje i nadzor, kao i obavještajne, nadzorne i izviđačke sposobnosti. Široko se koristio u sukobima, uključujući Operaciju Desert Storm, rat na Kosovu te operacije u Iraku, Afganistanu i protiv Islamske države.

Međutim, flota se smanjila na 16 zrakoplova, uz operativnu spremnost od oko 56 posto u fiskalnoj 2024. godini. Stručnjaci upozoravaju da bi gubitak jednog operativnog E-3 mogao značajno utjecati na sposobnost Ratnog zrakoplovstva da upravlja zračnim operacijama. "Gubitak ovog E-3 izuzetno je problematičan, s obzirom na to koliko su ti 'battle manageri' ključni za sve - od razdvajanja zračnog prostora i koordinacije letjelica do određivanja ciljeva i pružanja drugih borbenih učinaka koji su potrebni cijelim snagama na bojištu", rekla je stručnjakinja Heather Penney. Analitičari ističu da bi oštećenje moglo stvoriti praznine u situacijskoj svijesti na bojištu i ograničiti učinkovitost ciljanja, piše Defence Industry Europe. "To je značajan gubitak za rat u kratkom roku", rekla je Kelly Grieco. "To ima posljedice. Pojavit će se praznine u pokrivenosti".

Pictures show the total loss of 81-0005, an E-3G “Sentry” Airborne Early Warning and Control (AEW&C) Aircraft with the U.S. Air Force’s 552nd Air Control Wing based out of Tinker Air Force Base, Oklahoma, following yesterday’s Iranian ballistic missile and drone attack on Prince… pic.twitter.com/NNnILybnrU — OSINTdefender (@sentdefender) March 29, 2026

Penney je dodala da se piloti borbenih zrakoplova uvelike oslanjaju na AWACS za situacijsku svijest. "Vrijednost E-3 i 'battle managera' je u tome što vide širu sliku", rekla je. "Oni su poput šahovskog majstora, dok su (borbeni piloti) poput lovaca". Stručnjaci smatraju da Iran cilja ključne elemente američke zračne moći, uključujući radarske sustave, komunikacijsku infrastrukturu i potporne zrakoplove. "To sigurno nije slučajno", rekla je Grieco. "Čini se da je riječ o namjernoj kampanji usmjerenoj na ključne elemente američke zračne moći", dodala je. Dužnosnici su rekli da će gubitak dodatno opteretiti preostalu AWACS flotu i mogao bi utjecati na pokrivenost u regiji. Situacija također naglašava dugotrajne probleme sa zastarjelom flotom i kašnjenjima u uvođenju zamjenskih sustava.

"Jednostavno smo preuzeli prevelik rizik u području upravljanja borbenim operacijama, kako s 'battle managerima' tako i s letjelicama", rekla je Penney. "Svemirske sposobnosti bit će izvanredne, ali danas ih nemamo. Ovo je primjer kako ne možemo birati vremenski okvir sukoba, pa ne možemo čekati buduće sposobnosti koje danas nisu dostupne". "E-7 je očajnički potreban kako bi zamijenio E-3, a opterećenje koje će gubitak ovog E-3 staviti ne samo na ljude u tom području, već i na sposobnosti i 'battle managere', te kako će se to odraziti na učinkovitost cijelih snaga, dodatno naglašava potrebu za ubrzanjem nabave i isporuke E-7", nastavila je. Prema dužnosnicima, u Operaciji Epic Fury dosad je ranjeno više od 300 američkih vojnika, a 13 ih je poginulo. Sukob je također rezultirao oštećenjem ili gubitkom više zrakoplova, uključujući tankere, dronove i borbene zrakoplove, što dodatno opterećuje sposobnosti američke zračne moći u regiji.