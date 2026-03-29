Liječnik, ratnik, političar i strastveni kolekcionar: Od siromašnog djetinstva, preko rovova i operacijskih sala do Sabora

Prošle srijede Drago Prgomet šesti je put imenovan predstojnikom Klinike za bolesti uha, nosa i grla te kirurgiju glave i vrata KBC-a Zagreb, čime je potvrdio status najdugovječnijeg predstojnika te klinike. Prvi put na tu je dužnost izabran još 2005. godine, a danas, dva desetljeća poslije, iza njega stoji rijetko viđen spoj kirurške karijere, ratnog iskustva, politike i javnog djelovanja. U životnom intervjuu za Nedjeljni Večernji otvara svoju životnu priču, od djetinjstva u Žeravcu pokraj Dervente i ratnih dana do operacijske sale, Sabora i planinskih vrhova.