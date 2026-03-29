Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 83
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ŽIVOTNI INTERVJU: DRAGO PRGOMET

Liječnik, ratnik, političar i strastveni kolekcionar: Od siromašnog djetinstva, preko rovova i operacijskih sala do Sabora

Autor
Robert Bubalo
29.03.2026.
u 13:30

Rekao sam Milanoviću da nećemo podržati ni njega ni Karamarka za premijera jer dijele zemlju. I ostao dosljedan, za razliku od Mosta

Prošle srijede Drago Prgomet šesti je put imenovan predstojnikom Klinike za bolesti uha, nosa i grla te kirurgiju glave i vrata KBC-a Zagreb, čime je potvrdio status najdugovječnijeg predstojnika te klinike. Prvi put na tu je dužnost izabran još 2005. godine, a danas, dva desetljeća poslije, iza njega stoji rijetko viđen spoj kirurške karijere, ratnog iskustva, politike i javnog djelovanja. U životnom intervjuu za Nedjeljni Večernji otvara svoju životnu priču, od djetinjstva u Žeravcu pokraj Dervente i ratnih dana do operacijske sale, Sabora i planinskih vrhova.

Ključne riječi
Zoran Milanović Andrej Plenković Most HDZ Drago Prgomet

Komentara 8

Pogledaj Sve
ST
Stradivari777
13:56 29.03.2026.

Sram te bilo prgomet. Sram te može biti. Ti si moralno dno politike i zdravstvenog sustava (zna se zašto). Na svoje usi sam te slusao i sve si izigrao. Iskoristio si Most i bez njihovog znanja si pokusao pregovarati sa sdp om. Nakon toliko godina je jasno čiji si žeton. I danas dajes intervju (lud je onaj tko uopce razgovara s tobom), kao da svi imamo demenciju. Sram te i stid bilo i to sto si napravio je za zatvor. Sram me je sto živim u istom gradu s tobom. Nadam se da neces vise nikada imati nilo kakav doticaj s politikom. Bez obzira na sve sto sad pokusavas biti ces upamcen kao jadni izdajnik i prodavac mandata kojeg nikada nisi zasluzio. Da si imalo imao morala i časti vratio bi ga i otisao raditi kao ljecnik.

OZ
OzeMpičkiAP
13:41 29.03.2026.

Ostao dosljedan kao hadezeovac koji voli jamiti. Za razliku od Mosta.

CA
cavecanem
14:12 29.03.2026.

Čovek, drug, starešina

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!