Brazilci u strahu pred dvoboj s Hrvatskom: Pišu o 'fenomenu' od 100 milijuna eura

Brazilska nogometna reprezentacija u noći s utorka na srijedu (po hrvatskom vremenu) suočit će se s igračem koji je na glasu kao buduća svjetska zvijezda. Riječ je o Luki Vuškoviću, 19-godišnjem stoperu koji je već standardni član hrvatske reprezentacije i koji bi trebao obilježiti nadolazeći prijelazni rok", piše brazilski portal UOL u tekstu pod naslovom: "Brazil će se suočiti s fenomenom za kojeg se očekuje da će biti najskuplji branič ljeta." Prijateljska utakmica u Orlandu, koja služi kao priprema za Svjetsko prvenstvo, tako je u brazilskoj javnosti dobila neočekivanog protagonista - hrvatskog tinejdžera koji dominira njemačkim nogometom.

Ono što posebno fascinira brazilske analitičare su Vuškovićeve brojke u prvoj sezoni u Bundesligi. Igrajući za HSV kao posuđeni igrač Tottenhama, ovaj 193 centimetra visoki Splićanin postigao je čak pet pogodaka u 24 nastupa, što ga čini vodećim strijelcem među svim braničima u ligama "petice". No, njegova dominacija nije samo ofenzivna. UOL ističe kako je vodeći po broju očišćenih opasnosti pred svojim golom (219) te treći po broju blokiranih udaraca (23). Njegova prosječna ocjena na platformi Sofascore iznosi impresivnih 7,26, što ga svrstava među 15 najbolje ocijenjenih igrača cijele lige i trećeg najboljeg braniča.

Takve izvedbe nisu prošle nezapaženo. Iako je formalno igrač Tottenhama, s kojim ima ugovor do 2030. godine, njemački mediji pišu kako je njegov povratak u London malo vjerojatan. Loša forma Spursa, koji se bore za ostanak u Premier ligi, i ogroman interes europskih velikana čine Vuškovića glavnom metom na tržištu. Spominju se redom Chelsea, Liverpool, Barcelona, Bayern München i Real Madrid, a procjenjuje se da bi Tottenham mogao tražiti između 60 i 100 milijuna eura. To bi ga moglo učiniti najskupljim braničem u povijesti, čime bi srušio rekord sunarodnjaka Joška Gvardiola, koji je prešao u Manchester City za 90 milijuna eura.

Vušković je već počeo ostavljati trag i u nacionalnom dresu. U nedavnoj pobjedi protiv Kolumbije (2:1) postigao je svoj prvijenac za Hrvatsku, i to spektakularnim udarcem s više od 20 metara, postavši tako drugi najmlađi strijelac u povijesti reprezentacije, odmah iza Luke Ivanušeca. Taj gol samo je potvrdio ono što skauti odavno znaju - radi se o modernom braniču s nevjerojatnim pregledom igre, preciznom dugom loptom i osjećajem za gol.

Brazilci su svjesni da će upravo Vušković biti ključna figura u obrani Hrvatske te da će za njihove napadače predstavljati ogroman izazov. Utakmica na stadionu Camping World u Orlandu za njega će biti više od običnog prijateljskog susreta. "Taj će dvoboj za njega biti i svojevrsna prezentacija na najvećoj pozornici", zaključuje UOL, ističući kako će oči cijelog nogometnog svijeta biti uprte u mladića koji dolazi iz prave nogometne dinastije. Njegov brat Mario, otac Danijel, djed i pradjed također su bili nogometaši Hajduka, no čini se da je Luka predodređen da nadmaši sve svoje prethodnike i ispiše povijest. Sudar s Brazilom bit će mu najveći ispit dosadašnje karijere.