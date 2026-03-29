FOTO Slavni otac je se odrekao kada je doznao čime se bavi: 'Imam samo 19 godina, na početku sam života'

Mia Winward-Dunn, kći bivšeg engleskog nogometaša Davida Dunna i glumice Sammy Winward, izazvala je buru u javnosti nakon što je u intervjuu za The Sun otkrila kako su njezini roditelji prekinuli svaki kontakt s njom.
Foto: instagram
Share
Podijeli
David Dunn ostavio je dubok trag u Premier ligi, posebno igrajući za Blackburn Rovers, a iza sebe ima više od 250 nastupa u elitnom rangu engleskog nogometa.
Foto: instagram
Share
Podijeli
Njihova danas 20-godišnja kći Mia priznala je kako je lani otvorila profil na platformi za odrasle, na kojoj objavljuje sadržaj i, prema vlastitim riječima, zarađuje i do 100 tisuća eura mjesečno. No njezini roditelji nisu prihvatili njezin odabir.
Foto: instagram
Share
Podijeli
"Pokušala sam im objasniti, ali su me izvrijeđali i blokirali broj. Moj otac me nazvao 'telefonskom prostitutkom'. Od tada više nemam kontakt s njim", ispričala je Mia za The Sun.
Foto: instagram
Share
Podijeli
OGLAS
Unatoč svemu, kaže kako još uvijek želi popraviti narušeni odnos. "Poslala sam im poruku, ispričala se i pokušala objasniti da nisam imala lošu namjeru. Volim svoje roditelje. Možda oni mene ne vole, ali ja njih volim svim srcem. Mislim da nije u redu prekinuti svaki kontakt s članom obitelji, još ga i izvrijeđati. Imam samo 19 godina, tek sam na početku života", poručila je.
Foto: instagram
Share
Podijeli
Foto: instagram
Share
Podijeli

1/