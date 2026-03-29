Štetočine: Mesić je proveo čistku i prepolovio HV, a Milanović nas razoružava

Pedeset i šest dana je prošlo otkako je Hajdaš-Dončić proglasio državni udar, a Jadranka Kosor ratno stanje. Još se ne vide tenkovi na ulicama. Ali je prije pet dana naš vrhovni zapovjednik OS RH Zoran Milanović uskliknuo, govoreći o nabavci izraelskog proturaketnog sustava Davidova praćka: "Tako mi Boga, to se neće dogoditi, HV mojom zapoviješću, neće sudjelovati u tome". Zaprijetio je Andreju Plenkoviću i Ivanu Anušiću jer se pojavila informacija kako Hrvatska ima odgovor na nabavku kineskih ofenzivnih balističkih projektila od strane Srbije. Kako Milanović Izrael i njegovu vojsku drži genocidnim, upozorio je da niti jedan hrvatski vojnik neće u tome sudjelovati, dakle, zabranit će im obuku i preuzimanje sustava.