Vlasnici vikendica uz zaštićenu Dravu, pa i Zlatko Dalić, 13 godina čekaju rješenje

Slučaj bespravno sagrađene vikendice izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića u Donjem Omeku u općini Nedelišće u Međimurju sadrži dovoljno argumenata “za” i “protiv” da se oko toga podijeli nacija. Dok jedni sugeriraju da Daliću prijeti i zatvorska kazna, a ne samo uklanjanje objekta, drugi tumače da država na Daliću trenira strogoću i pitaju se zašto se to otkriva baš uoči Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u i isteka izborničkog mandata. Sada, a nekretninu je kupio prije 13 godina. I radi se o naselju sa 700 do 1000 bespravnih vikendica, a Dalićeva je jedna od 35 uglavnom montažnih na privatnom zemljištu, dok su ostale na državnim parcelama... U Dalićevu susjedstvu je i udruga policajaca IPA (International Police Association) Međimurje Čakovec. Iz tog kolopleta (dez)informacija svatko uzima što ga je volja, ovisno o tome navija li za ili protiv Dalića, koji već po poziciji izbornika u sportu u kojem se vrti golem novac sebi stvorio i neprijatelje.