ISTRAŽILI SMO SLUČAJ

Vlasnici vikendica uz zaštićenu Dravu, pa i Zlatko Dalić, 13 godina čekaju rješenje

Autor
Marinko Jurasić
29.03.2026.
u 09:35

Tek je 2024. građevinska inspekcija donijela rješenje o uklanjanju bespravno sagrađenih građevina, ali ubrzo po sili zakona prekinula njihova izvršenja

Slučaj bespravno sagrađene vikendice izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića u Donjem Omeku u općini Nedelišće u Međimurju sadrži dovoljno argumenata “za” i “protiv” da se oko toga podijeli nacija. Dok jedni sugeriraju da Daliću prijeti i zatvorska kazna, a ne samo uklanjanje objekta, drugi tumače da država na Daliću trenira strogoću i pitaju se zašto se to otkriva baš uoči Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u i isteka izborničkog mandata. Sada, a nekretninu je kupio prije 13 godina. I radi se o naselju sa 700 do 1000 bespravnih vikendica, a Dalićeva je jedna od 35 uglavnom montažnih na privatnom zemljištu, dok su ostale na državnim parcelama... U Dalićevu susjedstvu je i udruga policajaca IPA (International Police Association) Međimurje Čakovec. Iz tog kolopleta (dez)informacija svatko uzima što ga je volja, ovisno o tome navija li za ili protiv Dalića, koji već po poziciji izbornika u sportu u kojem se vrti golem novac sebi stvorio i neprijatelje.

građevinska dozvola Drava nelegalna gradnja Zlatko Dalić

Avatar Trump@HR
Trump@HR
09:58 29.03.2026.

Meni je skroz logično da se kuća kupuje bez uporabne dozvole. Šteta je ne kupiti kad je povoljno.

CarlElias
09:51 29.03.2026.

Općenito kod nas si ama baš svatko uzima za pravo i djeluje kako mu odgovara i dok ide, ide. Pravi raj na zemlji ili zakon džungle, ovisi jesi li se ogrebao ili te klepnulo.

