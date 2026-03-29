VIDEO Jezivi prizori iz Australije: Nebo postalo krvavo crveno, nastao potpuni mrak usred bijela dana

Ciklon Narelle progutao je čitava australska naselja u magli i gurnuo zajednice u jezivu, apokaliptičnu tamu. Šokantne snimke iz Shark Baya prikazuju kako je dnevno svjetlo nestalo u nekoliko minuta dok su snažni vjetrovi podizali ogromne oblake prašine bogate željeznim oksidom. Nebo je postalo duboko crveno, a vidljivost se smanjila gotovo na nulu. Pojedina područja navodno su bila potpuno obavijena, dok je zrak postao gust i gotovo neprozračan, a nebo je sjalo neprirodnom crveno-narančastom bojom. Svjedoci su opisivali prizore koji "ne izgledaju stvarno" dok je oluja prašine prolazila, potaknuta nekim od najsnažnijih vjetrova viđenih "u jako dugo vremena". Australska državna meteorološka služba priopćila je da su vjetrovi premašili 200km/h. Premijer Queenslanda David Crisafulli rekao je: "U mnogim slučajevima to će biti najjači vjetar koji su ljudi u ovom dijelu države doživjeli jako, jako dugo vremena".

NO, that's not a filter! ☁️🔴 The sky turned an eerie shade of red in Western Australia as dust filled the air ahead of Tropical Cyclone Narelle. — AccuWeather (@accuweather) March 28, 2026

Fenomen, iako dramatičan, objašnjava se snažnim vjetrovima koji podižu tlo bogato željeznim oksidom u atmosferu – proces dobro poznat u sušnim dijelovima Australije. Sve se to događa dok ciklon Narelle nastavlja napredovati prema unutrašnjosti nakon što je pogodio sjeverozapad države kao sustav treće kategorije, donoseći razorne udare vjetra jače od 169 km/h i obilne oborine. Hitne službe navode da je turistički grad Exmouth najteže pogođen, uz široko rasprostranjenu štetu i kritične prekide u opskrbi. Exmouth je uglavnom bez struje, vode i komunikacija, dok ekipe ubrzano rade na ponovnom uspostavljanju sustava, piše The Sun. Ministar za hitne službe Paul Papalia rekao je: "Gradovi osim Exmoutha, Coral Bay, Shark Bay, Geraldton, Kalbarri i Carnarvon, čini se da su prošli bez značajne strukturne štete". "Osigurat ćemo podršku ljudima dok se oporavljaju od ovoga".

Vlasti su priopćile da je došlo do oštećenja zgrada, benzinskih postaja i zračne luke Learmonth, iako zasad nema izvješća o ozlijeđenima. Drugdje su snažni vjetrovi navodno poharali poljoprivredna područja, uz strah da bi nasadi banana u blizini Carnarvona mogli biti potpuno uništeni. "Ako vjetrovi budu onakvi kakvi se prognoziraju, a trenutno se očekuju između 180 i 190 km/h, vjerojatno nećemo imati nijednu bananu koja je ostala uspravna", izjavila je uzgajivačica Doriana Mangili za News.com.au.

Desert dust blown by Hurricane Narelle in Australia painted the sky red. pic.twitter.com/Gv8ePkYB0B — 1880 News (@1880News) March 28, 2026

"Ta stabla nemaju snažan korijenski sustav, pa sve iznad 100 km/h obara banane i onda morate praktički krenuti ispočetka". "Osim ako se ne dogodi neko čudo… do subote vjerojatno nećemo imati ništa". Velike plinske operacije također su poremećene, jer su kompanije obustavile proizvodnju nakon što je infrastruktura oštećena na putu ciklona. Unatoč zastrašujućim prizorima, stručnjaci kažu da krvavo crveno nebo nije neuobičajeno u Australiji. Sličan incident 2009. godine pokazao je kako se prašina može prenijeti tisućama kilometara, obojivši nebo narančasto sve do Sydneya. Znanstvenici naglašavaju da su takvi događaji posljedica prirodne erozije uzrokovane vjetrom, iako ih sušni uvjeti mogu pogoršati te nisu znak neke šire katastrofe. Ciklon je u međuvremenu oslabljen, no vlasti upozoravaju da su uvjeti i dalje opasni, a izvanredna upozorenja i dalje su na snazi.