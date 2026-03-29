FOTO Naša tragično preminula glumica danas bi proslavila 45. rođendan, poginula je na 'cesti smrti'
Da tragična prometna nesreća nije prekinula njezin životni put u 32. godini, talentirana hrvatska glumica Dolores Lambaša danas, 29. ožujka, proslavila bi svoj 45. rođendan. Njezina karizma, ljepota i neosporan glumački talent ostavili su trag, no život joj je obilježen i medijskom pažnjom usmjerenom na privatni život, što je, prema nekima, zasjenilo njezina profesionalna postignuća.
Rođena u Šibeniku 1981. godine, Dolores je odrastala u, kako je sama opisala, "prosječnoj, skromnoj, ali veseloj" obitelji. Roditelji su joj bili vrlo mladi kad su je dobili, a njihov razvod u njezinim tinejdžerskim godinama ostavio je traga.
U rodnom gradu završila je Jezičnu gimnaziju Antuna Vrančića i srednju Glazbenu školu Ivana Lukačića, gdje je učila svirati glasovir i gitaru, solo pjevanje te pohađala sate povijesti glazbe i dirigiranja. Strast prema glumi tinjala je odmalena. Ta ju je strast odvela u Zagreb, gdje je nakon samo godinu dana studija kroatologije i povijesti upisala i kasnije apsolvirala glumu na Akademiji dramskih umjetnosti.
Glumačku karijeru započela je 2006. godine, brzo ostvarivši zapažene uloge u popularnim domaćim televizijskim serijama poput "Odmori se, zaslužio si", "Dobre namjere", "Zauvijek susjedi", "Zakon ljubavi" i "Najbolje godine". Posljednja televizijska uloga bila joj je ona Tamare Marin u serijalu "Ruža vjetrova".
Ipak, mnogi je pamte po glavnoj ulozi Dee/Klare u filmu Nikše Sviličića "Vjerujem u anđele" (2009.), romantičnoj mediteranskoj komediji snimljenoj na Visu, koja je osvojila nagradu publike na Filmskom festivalu u Puli. Ta je uloga trebala biti prekretnica, no često je ostajala u sjeni događaja iz njezinog privatnog života.
Doloresin ljubavni život bio je stalna tema medija. Javnost je prvo saznala za njezinu vezu s glumcem Ivom Gregurevićem, koji je bio znatno stariji od nje. Upoznali su se kad je imala 21 godinu, a on ju je, kako je rekao, zapazio zbog velikog glumačkog talenta. Nakon prekida, Dolores je izjavila da razlog nije bila razlika u godinama, već "nedostatak međusobnog povjerenja".
Iste godine kada je prekinula s Gregurevićem, započela je vezu s također 30 godina starijim glumcem Franom Lasićem. Njihova veza trajala je dvije godine, a obilježile su je i navodne svađe. Kraj je objavila statusom na Facebooku: "Obavještavamo sve drage ljude da se danas, nakon duge i dobro skrivane bolesti, odselila iz naših srca i zauvijek nas napustila ljubav Dolores Lambaše i Frane Lasića".
Gotovo istovremeno, viđena je u Umagu s poduzetnikom Josipom Radeljakom Dikanom. Njihova veza trajala je od 2009. do 2013., svega nekoliko mjeseci prije njezine smrti. Radeljak je kasnije izjavio kako su je neki ljudi krivo procjenjivali te da je njezina karijera počela patiti zbog njemu nesklonih medijskih lobija.
Dolores se u tom periodu zbližila i s Radeljakovom kćeri Lanom, o kojoj je govorila s puno ljubavi. Unatoč uspjesima, Dolores je u jednom dokumentarcu o svom životu izjavila: “Nisam realizirana ni u jednom smislu; ni kao žena ni kao glumica ni kao osoba. Nisam do kraja postavljena. Još bih toliko toga htjela napraviti, vidjeti…”. Pisala je i autobiografski ljubavni roman "Penelopina potraga", koji nije stigla dovršiti.
Njezin život tragično je prekinut 23. listopada 2013. godine. Vraćajući se s kolegom Stojanom Matavuljem iz Beograda s kazališne predstave, doživjeli su tešku prometnu nesreću na autocesti A3 kod Slavonskog Broda. Na dionici te ceste poginuo je i Toše Proeski, pa su je mnogi nazvali 'cestom smrti'.
Matavulj, koji je upravljao vozilom, udario je u stražnji dio drugog automobila. Od siline udarca, Dolores je ispala iz vozila. S teškim ozljedama prevezena je u bolnicu "Dr. Josip Benčević", gdje su se liječnici satima borili za njezin život, no ozljede su bile preteške.
"Trauma je bila preteška, nespojiva sa životom", izjavila je tada liječnica. Kao uzroci nesreće navedeni su umor, neprilagođena brzina i alkohol. Matavulj je kasnije osuđen na godinu dana zatvora, a odslužio je osam mjeseci.