Legendarna hrvatska pjevačica danas slavi 94. rođendan! Njene pjesme obilježile su domaće festivale

Legendarna hrvatska pjevačica Anica Zubović danas slavi 94. rođendan. Nekadašnjoj velikoj domaćoj glazbenoj zvijezdi rođendan je na Facebooku čestitao Siniša Škarica, koji je i objavio njenu fotografiju ispred Domu za starije osobe na Trešnjevci, gdje živi posljednjih godina.

Rođena 1932. u Zagrebu, Anica je kao dijete pohađala Muzičku školu Pavao Markovac i usavršavala mezzosopran za operete. Potom je dobila stipendiju za daljnje pjevačko usavršavanje u Beču. Međutim Anica nije otišla u Beč; ostala je u Zagrebu sa svojom tadašnjom ljubavi, studentom medicine Ðorđem Dimitrijevićem, za kojeg se i udala 1954. godine (rastala se 1959.). Tim događajima je karijera pjevačice ozbiljne glazbe za Anicu postala nemoguća, pa se ona okrenula laganoj glazbi.

Počela je s obradama međimurskih narodnih pjesmama (Rožica sam bila). Pjevala je i dalmatinske narodne pjesme, ponekad u duetu s tada poznatom Vilmom Isler. U svijet zabavne glazbe lansirao ju je Nikica Kalogjera, koji ju je nagovorio da za Radio Zagreb snimi njegovu obradu pjesme - Negdje u dalekom svijetu (temu iz western filma Crvene podvezice), ta pjesma postala je veliki radio hit pedesetih godina.

FOTO Svi su se okretali za njom! Nives Celzijus na subotnjoj špici u dekoltiranoj mini haljini, a evo tko je još sve bio

Zatim je snimila za istu kuću, prepjev talijanskog hita Poput bršljana (s festivala u Sanremu, 1958.). To je Anicu izbacilo u prvu ligu pjevačica tadašnje Jugoslavije, tako da je pozvana da sudjeluje na prvom Opatijskom festivalu 1958. Dvije pjesme koja je Anica Zubović otpjevala na tom festivalu; Okrećem listove kalendara i Plavi lan bile su vrlo lijepo primljene od strane publike i još više glazbenih kritičara, koji su cijenili njen školovan glas i profinjenost interpretacije.

Od tada je Anica Zubović redoviti gost većine tadašnjih jugoslavenskih festivala; Opatijskog, Splitskog, Zagrebačkog, Beogradskog, Krapinskog i brojnih putujućih. Svojim snažnim vokalom otpjevala je mnoge zahtjevne skladbe koje su u ono doba festivalske ere obilježile brojne festivale poput "Okrećem listove kalendara", "More, more", "Kad jednom odeš" s Opatijskog festivala, "Žuti cvijet" sa Zagrebačkog festivala ili "Crne marame" sa Splitskog festivala. 1959. godine, Anica se s drugim mužem i sinom iz Zagreba preselila u Beograd. Od tada je njena karijera počela posustajati, tako da je već krajem šezdesetih bila praktično izvan očiju šire publike. Nakon smrti svog trećeg supruga 1981. vratila se u Zagreb, i pjevala u Zboru Radio Zagreba, sve do svog umirovljenja.