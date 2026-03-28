SJEĆATE LI JE SE?

Legendarna hrvatska pjevačica danas slavi 94. rođendan! Njene pjesme obilježile su domaće festivale

Anica Zubović
28.03.2026.
u 18:45

Legendarna hrvatska pjevačica Anica Zubović danas slavi 94. rođendan. Nekadašnjoj velikoj domaćoj glazbenoj zvijezdi rođendan je na Facebooku čestitao Siniša Škarica, koji je i objavio njenu fotografiju ispred Domu za starije osobe na Trešnjevci, gdje živi posljednjih godina. 

Rođena 1932. u Zagrebu, Anica je kao dijete pohađala Muzičku školu Pavao Markovac i usavršavala mezzosopran za operete. Potom je dobila stipendiju za daljnje pjevačko usavršavanje u Beču. Međutim Anica nije otišla u Beč; ostala je u Zagrebu sa svojom tadašnjom ljubavi, studentom medicine Ðorđem Dimitrijevićem, za kojeg se i udala 1954. godine (rastala se 1959.). Tim događajima je karijera pjevačice ozbiljne glazbe za Anicu postala nemoguća, pa se ona okrenula laganoj glazbi.

Počela je s obradama međimurskih narodnih pjesmama (Rožica sam bila). Pjevala je i dalmatinske narodne pjesme, ponekad u duetu s tada poznatom Vilmom Isler. U svijet zabavne glazbe lansirao ju je Nikica Kalogjera, koji ju je nagovorio da za Radio Zagreb snimi njegovu obradu pjesme - Negdje u dalekom svijetu (temu iz western filma Crvene podvezice), ta pjesma postala je veliki radio hit pedesetih godina.

Zatim je snimila za istu kuću, prepjev talijanskog hita Poput bršljana (s festivala u Sanremu, 1958.). To je Anicu izbacilo u prvu ligu pjevačica tadašnje Jugoslavije,  tako da je pozvana da sudjeluje na prvom Opatijskom festivalu 1958. Dvije pjesme koja je Anica Zubović otpjevala na tom festivalu; Okrećem listove kalendara i Plavi lan bile su vrlo lijepo primljene od strane publike i još više glazbenih kritičara, koji su cijenili njen školovan glas i profinjenost interpretacije.

Od tada je Anica Zubović redoviti gost većine tadašnjih jugoslavenskih festivala; Opatijskog, Splitskog, Zagrebačkog, Beogradskog, Krapinskog i brojnih putujućih. Svojim snažnim vokalom otpjevala je mnoge zahtjevne skladbe koje su u ono doba festivalske ere obilježile brojne festivale poput "Okrećem listove kalendara", "More, more", "Kad jednom odeš" s Opatijskog festivala, "Žuti cvijet" sa Zagrebačkog festivala ili "Crne marame" sa Splitskog festivala. 1959. godine, Anica se s drugim mužem i sinom iz Zagreba preselila u Beograd. Od tada je njena karijera počela posustajati, tako da je već krajem šezdesetih bila praktično izvan očiju šire publike. Nakon smrti svog trećeg supruga 1981. vratila se u Zagreb, i pjevala u Zboru Radio Zagreba, sve do svog umirovljenja.

Zagreb: Urednica i voditeljica Tončica Čeljuska
SJEĆATE LI SE?

VIDEO Tončica Čeljuska prisjetila se čuvene anegdote koja je završila i u showu 'Ellen': 'Mislila sam da režiser ne snima'

Riječ je o poznatoj sceni iz emisije "Studio 4" 2015. godine, u kojoj su gostovali Ljubo Jurčić i Ivan Šuker. Dok je Ivan Šuker govorio o financijama, stolac je popustio pod njim, što je zabilježeno kamerom. Iako se Tončica Čeljuska jedva suzdržala od smijeha, Ivan Šuker je ostao profesionalan i nastavio emisiju kao da se ništa nije dogodilo, komentirajući da mu to nije prvi put

