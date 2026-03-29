'Panenka? Pa ja sam mu obranio penal! Evo zašto više ne dolazim na tekme Dinama...'

U svijetu nogometa rijetke su priče o sinovima koji su uspjeli dosegnuti ili nadmašiti slavu svojih očeva, a još rjeđe su one u kojima su obojica čuvala mrežu istog kluba na najvišoj razini. Upravo takvu, gotovo filmsku sudbinu, ispisala je obitelj Stinčić u zagrebačkom Dinamu. Rođen 13. srpnja 1950. godine u Zagrebu, Želimir Stinčić, od milja zvan Željko ili Stina, odrastao je uz legendu o svom ocu Branku, vratarskoj ikoni Dinama i jugoslavenske reprezentacije. Teret slavnog prezimena bio je golem, no Željko se s njime nosio s iznimnom mirnoćom i odlučnošću da izgradi vlastiti put.