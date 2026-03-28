76 POSTO PLANIRA NA PUTOVANJE

Na jugu Europe upravo se događa turistički bum. Nijemci su nahrupili, kapaciteti se brzo pune

Spain's Valencia celebrates Fallas festival
Foto: Eva Manez/REUTERS
1/2
VL
Autor
Laura Puklin
28.03.2026.
u 22:23

Portal za rezervacije Expedia trenutno bilježi 75 posto više upita za letove tamo nego prije godinu dana. No i drugi španjolski gradovi bilježe značajan rast

Ovaj vikend počeli su uskrsni praznici u Njemačkoj, a time je započeo i početak turističke sezone u Španjolskoj, piše Taggeschau. Upravitelj turističkog kompleksa "La Marina“ Patrick Le Metayer kaže: „Dolazi toliko ljudi iz Njemačke i iz inozemstva da možemo reći kako je ljetna sezona službeno otvorena.“ Kamp se nalazi u blizini Alicantea, a gotovo svi bungalovi i parcele za kampere su rezervirani. Očekuje više od 2.300 gostiju, od kojih je 40 posto Nijemaca. Njegov resort nalazi se u regiji koja je trenutačno vrlo tražena: Alicante na španjolskoj mediteranskoj obali.

Portal za rezervacije Expedia trenutno bilježi 75 posto više upita za letove tamo nego prije godinu dana. No i drugi španjolski gradovi bilježe značajan rast. Za Sevillu je zainteresirano 60 posto više ljudi nego prošlog proljeća, a za Malagu i Madrid 50 posto više. Obitelj Feldcamp stigla je u Alicante još prije početka velikog vikendaškog vala putovanja. Zašto su odabrali baš ovu destinaciju? "Dolazio sam ovamo s roditeljima“, kaže Daniel. Sada su pomislili: "Idemo opet!“

Čini se da mnogi Nijemci trenutno razmišljaju isto. U vremenima krize jasno vrijede dvije stvari. Prvo: ljudi ne štede na godišnjim odmorima. Analiza putovanja Udruženja za istraživanje odmora i putovanja (FUR) navodi: "Unatoč relativno negativnoj procjeni gospodarske situacije, planovi Nijemaca za odmor vrlo su pozitivni.“ Čak 76 posto stanovništva planiralo je putovanje u 2026. godini. Njih 65 posto kao motiv navodi "bijeg od svakodnevice“. To Nijemcima puno znači. Prošle su godine, prema FUR-u, na odmore potrošili 92 milijarde eura – više nego ikada prije.

Trenutačno se, međutim, čini da se prednost daje poznatim i provjerenim destinacijama. Najveći njemački turoperator TUI bilježi "značajno povećan interes za odmore u Španjolskoj i Grčkoj“. Zbog velike potražnje tijekom predstojećih školskih praznika bit će uvedeno dodatnih 68 letova, primjerice za Mallorcu, Fuerteventuru ili Kretu. Južna Europa profitira od opće želje Nijemaca za putovanjima, ali i od krize na Bliskom istoku.

Lufthansa grupa otkazala je letove za tu regiju. "Trenutačna geopolitička situacija ima vidljiv utjecaj“, kaže turistički vodiče Schauinsland Reisen. Jasno se vidi pomak potražnje prema Grčkoj i Španjolskoj. Konkurentski DERTOUR također bilježi promjene rezervacija. Faktor "sigurnosti“ igra sve važniju ulogu. Tražene su "tradicionalne destinacije“ poput Kanarskih otoka.

Španjolska sada očekuje turistički rekord, s procjenom od 100 milijuna stranih turista ove godine. To bi bilo tri milijuna više nego prošle godine. Turistički sektor zemlje već je profitirao od krize u susjedstvu. U godinama nakon prosvjeda Arapskog proljeća, prema izračunima turističkog udruženja Exceltur, između šest i osam milijuna dodatnih turista došlo je u Španjolsku.

Španjolsko Ministarstvo turizma ponovno očekuje "pomak turističkih tokova“. Snažna uskrsna sezona vrlo je poželjna jer smanjuje ovisnost o ljetnoj sezoni. "U nekim područjima dosežemo svoje granice“, objasnio je španjolski ministar turizma Jordi Hereu Boher u intervjuu za ARD. Turističke regije sada se moraju pripremiti na mogućnost većeg broja posjetitelja nego što se očekivalo u narednim tjednima.

Hoće li na kraju biti oboren novi turistički rekord? Patrick Le Metayer, upravitelj kampa u Alicanteu, ne bi se kladio na to. Nakon Arapskog proljeća i on je primijetio da su neki turisti koji bi inače ljetovali u Tunisu ili Egiptu dolazili u Španjolsku. No sada, kaže, treba vidjeti hoće li rast cijena goriva i kerozina smanjiti entuzijazam dijela ljudi za putovanjima.

