VIDEO Scena s Bačvica šokirala turiste: Imali miran piknik na plaži, a onda se pojavila žena i sve je eskaliralo

Mlada američka tiktokerica našla se u neugodnoj situaciji tijekom boravka u Splitu, a cijeli je incident podijelila u videu koji se brzo proširio društvenim mrežama i potaknuo rasprave. Opušteno druženje uz more pretvorilo se u neugodan susret s prolaznicom. Tiktokerica Lauren objavila je snimku na kojoj se vidi kako ona i njezino društvo užurbano skupljaju hranu, čaše i vino na Bačvicama. U jednom trenutku u kadar ulazi žena koja ih, prema tvrdnjama djevojke, počinje uznemiravati. U opisu videa Lauren navodi da su samo htjeli uživati u pikniku na javnoj plaži, no situacija je eskalirala u, kako kaže, "scenu poput horora".

Na snimci se mogu čuti dijelovi razgovora na engleskom, pri čemu jedna djevojka poručuje kako će pozvati policiju jer ih žena maltretira. Video je u kratkom roku prikupio velik broj pregleda i izazvao podijeljene reakcije. Dok su jedni izražavali zabrinutost za djevojke, drugi su stali na stranu lokalne stanovnice i kritizirali ponašanje turista.