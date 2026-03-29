Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 119
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
WTA 125 Challenger

Lazaro Garcia pobjednica turnira u Dubrovniku

Teniski reket/Ilustracija
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
29.03.2026.
u 18:45

Andrea Lazaro Garcia, 31-godišnja španjolska tenisačica, pobjednica je WTA 125 Challenger turnira u Dubrovniku nakon finalne pobjede od 3-6, 6-4, 6-3 protiv Ukrajinke Anheline Kalinine.

Španjolka je preokretom pobijedila dvije godine mlađu suparnicu u meču koji je trajao dva sata i osam minuta.

Kalinina je odlično otvorila meč te je startnim vodstvom od 3-0 utrla put prema vodstvu u setovima. Dobro je Kalinina otvorila i drugu dionicu te je došla do breaka prednosti i vodstva 2-1. U tom se trenutku meč okrenuo na stranu Španjolke koja je odmah vratila izgubljeno, a potom i dobila drugi set sa 6-4.

U trećem setu su tenisačice čak pet puta gubile gemove na svoj početni udarac, a Kalinini se to dogodilo tri puta što je Ukrajinku na kraju odvelo u poraz.

WTA Dubrovnik Open, finale:

Andrea Lazaro Garcia (Špa) - Anhelina Kalinina (Ukr/7) 3-6, 6-4, 6-3
Ključne riječi
tenis Andrea Lazaro Garcia

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!