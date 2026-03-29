Lazaro Garcia pobjednica turnira u Dubrovniku

Andrea Lazaro Garcia, 31-godišnja španjolska tenisačica, pobjednica je WTA 125 Challenger turnira u Dubrovniku nakon finalne pobjede od 3-6, 6-4, 6-3 protiv Ukrajinke Anheline Kalinine.

Španjolka je preokretom pobijedila dvije godine mlađu suparnicu u meču koji je trajao dva sata i osam minuta.

Kalinina je odlično otvorila meč te je startnim vodstvom od 3-0 utrla put prema vodstvu u setovima. Dobro je Kalinina otvorila i drugu dionicu te je došla do breaka prednosti i vodstva 2-1. U tom se trenutku meč okrenuo na stranu Španjolke koja je odmah vratila izgubljeno, a potom i dobila drugi set sa 6-4.

U trećem setu su tenisačice čak pet puta gubile gemove na svoj početni udarac, a Kalinini se to dogodilo tri puta što je Ukrajinku na kraju odvelo u poraz.

WTA Dubrovnik Open, finale:

Andrea Lazaro Garcia (Špa) - Anhelina Kalinina (Ukr/7) 3-6, 6-4, 6-3