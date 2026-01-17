Nika Prevc pobjedom povećala prednost u ukupnom poretku

Slovenska skijašica Nika Prevc (113,6 bodova) ostvarila je šestu pobjedu zaredom ove sezone, u skijaškim skokovima u Zhangjiakou, čime je dodatno povećala vodstvo u Svjetskom kupu.

Slovenka je slavila sa skokom od 134,5 metara i ovo joj je 33. pobjeda u karijeri.

Vrijeme je u subotu bilo veliki problem za organizatore u Kini, kvalifikacije su bile otkazane zbog problema s vjetrom, a na kraju je samo jedna maratonska serija odlučila o pobjedi. Natjecanje su obilježili teški uvjeti i promjenjivi vjetrovi te samo jedan skok.

Prevc je samouvjereno pobijedila s prednošću od 16,1 bodova ispred Norvežanke Anne Stroem (97,5) na drugom mjestu, a treća je bila Japanka Nozomi Maruyama (94,7) koja je zaostala 18,9 bodova za Prevc.

Prevc je s 1.466 bodova povećala prednost na 360 bodova u ukupnom poretku Svjetskog kupa u odnosu na Maruyamu (1.106), dok je treća Austrijanka Lisa Eder (877) s 589 bodova manje od Slovenke.