Vijest o Sir Alexu šokirale nogometni svijet: Molim te, budi snažan

Najtrofejniji trener u povijesti britanskog nogometa Alex Ferguson (76) u teškom stanju je prevezen u bolnicu gdje je hitno operiran nakon što je imao izljev krvi u mozak.

Ta je vijest ražalostila nogometni svijet pa poruke podrške slavnom treneru stižu sa svih strana. Izdvojili smo neke od njih.

David Beckham na Instagramu je objavio fotografiju kada se kao dječak pridružio Manchester Unitedu kojega je tada vodio Ferguson.

"Šefe, nastavi se boriti. Šaljem molitve i ljubav čitavoj obitelji."

Oglasili su se i iz Liverpoola.

"Naše misli su sa Sirom Alexom Fergusonom i njegovom obitelji. On je naš veliki protivnik, ali i veliki prijatelj."

Fergusonu su poželjeli oporavak i iz gradskog rivala Cityja.

"Svi u Manchester Cityju želimo brz oporavak Siru Alexu Fergusonu", poručili su građani, a David Silva i Vincent Kompany su mu također poslali poruke podrške.

Bivši vratar Uniteda Peter Schmeichel je poručio:

"Molim te budi snažan i pobjedi."

Our thoughts and best wishes are with Sir Alex Ferguson and his family after his surgery earlier today. Everyone at UEFA wishes the former @ManUtd manager and UEFA Coaching Ambassador a full recovery. pic.twitter.com/Dl80hOOVG3