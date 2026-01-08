Naši Portali
NE PUTUJTE AKO NE MORATE

DHMZ izdao novo upozorenje za petak, dvije regije na udaru, na snazi i crveni alarm: 'Bit će izuzetno opasno'

Autor
Maša Ilotić Šuvalić
08.01.2026.
u 11:22

Meteoalarm izdan je za cijelu Hrvatsku, a Osječka regija je u crvenom

DHMZ je izdao novo upozorenje na opasno vrijeme. Kako kažu za petak su izdana upozorenja za opasno i izuzetno opasno vrijeme zbog kiše koja će se mjestimice smrzavati u dodiru s tlom i predmetima. Sloj leda očekuje se na sjeveru Zagrebačke regije, a osobito u Osječkoj regiji gdje sloj može biti i deblji.

"Osobito treba izdvojiti upozorenja zbog kiše koja će se mjestimice smrzavati u dodiru s tlom i predmetima. Za područje Osječke regije izdano je crveno upozorenje, koje je na snazi u petak, 9. siječnja 2026. godine, od 00:00 do 23:59 sati. Očekuje se kiša koja se ledi, uz mjestimice stvaranje debljeg sloja leda. Stvaranje ledenog sloja se očekuje i na sjeveru Zagrebačke regije, ali u manjoj mjeri. Stoga je u Zagrebačkoj regiji na snazi narančasto upozorenje za poledicu. Zbog navedenih uvjeta postoji visoki rizik od poremećaja u cestovnom, željezničkom i zračnom prometu. Vjerojatna su i oštećenja infrastrukture te prijeti opasnost od lomljenja grana pod teretom leda. Građanima se savjetuje pravodobno poduzimanje mjera samozaštite i izbjegavanje putovanja koja nisu nužna. Pratite službena upozorenja i preporuka nadležnih službi te prognozu na meteo.hr", poručili su. 

Sutra će prema prognozi biti pretežno oblačno, na Jadranu s kišom, u unutrašnjosti i susnježicom te snijegom. Lokalno obilnija oborina moguća je na Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren jugozapadni. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo i jugozapadnjak. Jutro vrlo hladno. Najniža temperatura zraka od -14 do -8, na Jadranu od 0 do 5 °C. Najviša većinom između 0 i 5, na obali i otocima između 7 i 12 °C.

Meteoalarm izdan je za cijelu Hrvatsku, a Osječka regija je u crvenom. "Poduzmite mjere samozaštite. Rasprostranjena pojava obilnog snijega i/ili značajnog prekrivanja ledom što za posljedicu ima prekid cestovnog, željezničkog i zračnog prometa i prijenosa robe/transporta. Velik je rizik da vozači ostanu zameteni. Izbjegavajte putovanja koja nisu od iznimne važnosti", stoji u upozorenju.

dhmz
Foto: DHMZ

U petak pretežno oblačno i jutro vrlo hladno, stoji u prognozi DHMZ-a za isuća tri dana. U unutrašnjosti povremeno oborina na granici kiše i snijega. Lokalno je moguća kiša koja se ledi u dodiru s podlogom, osobito u sjevernim krajevima. Na Jadranu kiša. Unatoč sunčanim razdobljima oborine će biti i početkom vikenda. U nedjelju ponovno hladnije, na moru uglavnom suho, a u unutrašnjosti ponegdje slab snijeg. U subotu će zapuhati umjeren sjeverni vjetar. Na moru će umjereno i jako jugo i jugozapadnjak početkom vikenda okrenuti na umjeren sjeverac i buru. Krajem vikenda bura u jačanju.

Imamo rekordera! U ovom mjestu izmjereno je više od 60 cm snijega. Evo koliko ga je palo u Zagrebu i u drugim gradovima
Ključne riječi
vremenska prognoza ledena kiša poledica snijeg

